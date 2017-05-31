Деревни и сёла Калуги объединят

31.05.2017 14:41 1877

Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ поздравил работников калужского отделения «Российского красного креста» со 150-летием организации.

– Калужское отделение Красного Креста объединяет калужан, которые по зову сердца идут на помощь тем, кто особо нуждается в понимании, сочувствии, медицинской поддержке, – подчеркнул Александр ИВАНОВ, – отделение организует жизненно необходимую помощь тем, кто в силу обстоятельств остался один на один с тяжелым недугом. Вы продолжаете лучшие гуманистические традиции российского народа, поддерживаете высокие нравственные ценности, веру в добро и милосердие. Ваша душевная щедрость и сердечная забота о людях, нуждающихся в помощи и поддержке, снискали вам уважение и признательность калужан!

От фракции партии «Единая Россия» калужскому отделению Красного креста был подарен компьютер, сотрудникам отделения были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.

Почётные грамоты были также вручены победителям и лауреатам конкурса молодёжных проектов «Калуга: вектор в будущее».

Затем депутаты утвердили поправки в бюджет города.

Доходная часть увеличивается на 43,7 млн. рублей за счёт поступлений из областного бюджета, кроме того перераспределяются имеющиеся бюджетные средства по предложениям главных распорядителей.

39,1 млн. рублей дополнительно выделяется на осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка, 3,6 млн. рублей – на организацию социального обслуживания граждан.

7 миллионов 250 тысяч рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций в сфере дорожного хозяйства.

Также в ходе заседания были внесены поправки в Устав города, утверждён отчёт об исполнении городского бюджета за 2016 год, приняты решения о постановке бесхозяйного имущества на учёт и наименовании вновь образованных улиц.

Были назначены консультативные опросы населения, проживающего на территории преобразуемых административно-территориальных единиц.

Генеральным планом Калуги предусматривается объединение деревни Уварово и села Уварово-Починковский карьер: они имеют общую границу и фактически слились друг с другом. Также планируется объединение деревни Андреевское и села Калужской Геологоразведочной партии.

Деревни Тинино, Галкино, Тимошево, Канищево, Пучково, Некрасово, Плетенёвка и село Новождамирово планируется включить в городскую черту Калуги.

Знаком Городской Думы «За личный вклад в развитие Калуги» было решено наградить директора школы № 26 Елену Климову и директора школы № 12 Владимира Повереннова.

В ходе часа контроля депутаты обсудили программу «Городская среда» и заслушали отчёт о работе по сбору заявок от жителей на участие в программе.

С 16 по 29 мая проведена 51 встреча с участием 1485 жителей Калуги, поступило 284 предложения, в том числе 231 предложение в форме заявок (протоколов общих собраний собственников) на благоустройство дворовых территорий и 14 заявок на благоустройство общественных территорий.

15 июня программа «Городская среда» должна быть опубликована в окончательном варианте, а с 30 июня Городская Управа планирует приступить к проведению конкурсных процедур.

Председатель бюджетного комитета Константин СОТСКОВ поднял вопрос о средствах, сэкономленных в ходе проведения торгов. Как пояснил депутатам начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев, экономия от конкурсных процедур остаётся в программе, но распределяется решением областной комиссии. Впрочем, если Калуга покажет хорошие результаты в реализации программы, на благоустройство калужских дворов могут быть выделены дополнительные средства.

Также начальник управления хозяйства подчеркнул, что программа «Городская среда» рассчитана до 2022 года и наш город находится только в начале большого пути.

Депутат Вадим ВИТЬКОВ предложил провести разъяснительную работу через средства массовой информации, в том числе дать пояснения по вопросам связанным с межеванием дворовых территорий и софинансированием дополнительных работ.

Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ призвал активизировать работу по составлению протоколов общих собраний собственников.

– Все дворы, по которым были получены заявки от жителей, должны быть включены в программу и отремонтированы, – подчеркнул Глава городского самоуправления, – участие в реализации целевой программы «Городская среда» накладывает высокую ответственность на городские власти. Депутаты Городской Думы совместно с жителями и советами ТОС будут осуществлять контроль за качеством работ и участвовать в приёмке отремонтированных дворов. Ежемесячно на заседании Думы будут заслушиваться отчёты о реализации программы.