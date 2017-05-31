Калужан отвезут поклониться мощам святого Николая

3, 6 и 10 июня Никольский храм в Калуге организует для калужан паломнические поездки в Москву к мощам Николая Угодника, привезенным в московский храм Христа Спасителя из итальянского города Бари.

Как нам сообщили организаторы, записаться в поездку можно в храме на улице Николо-Козинской.

Официальный сайт принесения мощей Николая Чудотворца в Россию сообщил, что на 31 мая уже 242 500 паломников и верующих россиян поклонились святыне -это около 20-30 тысяч человек ежедневно. Очередь для поклонения мощам находится на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы.

Мощи святого Николая, хранящиеся в папской базилике в Бари, были впервые в истории доставлены в Москву 21 мая. В храм Христа Спасителя привезли девятое ребро святителя, находившееся возле сердца. Поклониться святыне паломники могут в храме до 12 июля. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в Свято-Георгиевском Мещовском монастыре калужане также могут поклониться мощам святого Николая (на фото внизу). В Калуге частица мощей находится в храме святого Николая Чудотворца.