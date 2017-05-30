«Том Сойер Фест» спасёт Дом губернского архитектора в Калуге

Нынешним летом Калуга впервые примет участие в фестивале сохранения исторической среды «Том Сойер Фест». Он был придуман в Самаре в 2015 году.

- Смысл проекта заключается в том, чтобы силами волонтёров восстановить несколько деревянных домов, не имеющих статуса объекта культурного наследия: покрасить стены, заменить ветхие декоративные детали новыми, - объясняют авторы идеи на своём сайте. – За два года восстановлено 11 домов в Самаре, Казани и Бузулуке. Этим летом фестиваль расширился, к нему присоединились Саратов, Томск, Димитровград, Калуга и Хвалынск.

В нашем городе первым объектом внимания последователей Тома Сойера станет Дом архитектора Яковлева (на фото вверху). Он находится по адресу: Луначарского, 3. Дом в стиле деревянного модерна был построен в 1910 году губернским инженером и архитектором Александром Яковлевым.

Под руководством Яковлева в Калуге также строились дома купца Ракова и купца Домогацкого, здание синагоги, Пушкинского училища (ныне это школа №6). Яковлев бесплатно сделал проект постройки Народного дома, за что в 1912 году был избран Почетным членом Общества ревнителей о народном благе в память 1812 года.

Дом на Луначарского, 3 был памятником архитектуры до 2004 года. Сейчас он находится в довольно плачевном состоянии.

Необходимые для ремонта замеры здания координаторы проекта в Калуге делали в течение трёх дней, с 14 по 16 мая. В данный момент при участии калужских художников и архитекторов идёт разработка проекта восстановления дома.



Предварительный проект ремонта Дома Яковлева.

- Работы будет много, но тем интереснее, - пишут организаторы в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». – Наша задача – спасти Дом архитектора Яковлева, вернуть ему достойный облик с помощью неравнодушных жителей, волонтёров и спонсоров.

Принять участие в акции может любой желающий. Регистрация участников и их первый сбор будут объявлены в ближайшие дни. Получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону: 8 920 871 18 68 (Милена Богданова).

Фото из группы «Том Сойер Фест в Калуге» в социальной сети «ВКонтакте» и kaluga-apx.livejournal.com.