Филиал «Калугаэнерго» подвел итоги прошедшей зимы и начал готовиться к следующей

26.05.2017 16:18 226

В пятницу, 26 мая, руководство филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» подвело итоги своей работы прошедшей зимой. Она была одной из самых тяжёлых в истории компании и подбросила энергетикам нелёгкие испытания.

У жителей Калужской области ещё свежи в памяти события аномальных холодов ноября, сопровождавшихся ледяным дождём. Тогда без света остались тысячи людей и сотни домов по всему региону. Специалисты «Калугаэнерго» несколько дней боролись со стихией, а кода победили её, проанализировали результаты своей работы и внесли корректировки в планы на будущее.

Но прежде – о приоритетах кампании на этот год. В этот раз руководство «Калугаэнерго» рассказало о них не на традиционной пресс-конференции, а в ходе пресс-тура по объектам на территории области.

В первую очередь журналисты посетили новенькую подстанцию в деревне Галкино.

- Эта подстанция долгое время была бесхозной, - говорит главный инженер Кондровского РЭС Андрей САВОСТИН. - Раньше она принадлежала колхозу, а когда он ликвидировался, то осталась без хозяина. Никто её не обслуживал, потому от местных жителей было много жалоб. Нам удалось поставить объект на свой баланс и в апреле мы полностью обновили его. Поставили новую подстанцию, заменили «голый» провод на СИП (самонесущий изолированный провод, - прим. ред.). И подобные работы один из приоритетов этого года. Практически в каждом районе есть такие объекты. Местные власти выявляют их, ставят на свой баланс, после чего передают их нам. А мы ремонтируем и берём на обслуживание.

На фото слева – старые линии электропередачи и рядом – только-только установленные новые бетонные столбы. За время, которое сети были бесхозными, деревянные столбы успели прогнить почти насквозь.

Старую подстанцию в Галкино полностью демонтировали, а на её месте поставили новенькую.

Помимо Галкино, уже завершены работы в деревне Любнинка. Там выполнен ремонт внутридеревенских сетей напряжением 0,4 кВ с заменой «голого» провода на СИП. А в деревне Сени распределительные сети напряжением 0,4 кВ реконструированы полностью с заменой всего оборудования.

В этом году энергетики «Калугаэнерго» планируют отремонтировать 28 крупных питающих центров, 962 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ, 3046 км воздушных линий напряжением 0,4-110 кВ.

Ещё одним важным объектом, работа с которым уже завершена – переход через реку Угру. Здесь также заменили столбы, а чтобы перекинуть провода на другой берег, энергетики использовали лодки.

На противоположном берегу Угры перед линиями электропередач можно заметить 4 бетонных столба. Оказалось, это защита от паводка. Река в этом месте разливается очень хорошо, и эта конструкция защищает столбы от льдин.

Побывали журналисты и на высоковольтной линии 10 кВ «Дубенки». Она очень серьезно пострадала от ноябрьского ледяного дождя.

- Под тяжестью льда деревья из лесного массива «шатром» легли на воздушную линию, были повреждены не только провода, но и опоры, - рассказал заместитель Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - директор филиала «Калугаэнерго» Александр ЕЙСТ. - Её пришлось практически восстанавливать заново. Кроме того, в этом году мы произвели здесь расчистку и расширение просеки. Это наглядный пример того, что был проведен тщательный анализ чрезвычайной ситуации и реализуется целый комплекс мер, направленных на минимизацию риска их повторения

Год назад наши читатели недоумевали, почему энергетики не могут вырубить лес вокруг линий так, чтобы ни одно падающее дерево не смогло дотянуться до проводов. Оказывается, согласно закону, на таких линиях 10 кВ можно вырубать только по 10 метров от опоры в каждую сторону. Больше уже нельзя. Потому, чтобы повысить надёжность таких воздушных линий, все провода на них меняются на СИП.

- Этот провод значительно надёжнее тех, что использовались раньше, - поясняет Александр Ейст. – Конечно, если дерево на него упадёт, он оборвётся, но удар макушки дерева, или толстой ветки выдержит.

Как уже говорилось в начале, после ледяного дождя руководство «Калугаэнерго» пересмотрело свою инвестиционную стратегию. В частности, предприятие дополнительно закупит 35 единиц техники высокой проходимости, что позволит оперативнее добираться до труднодоступных мест обрывов.

В целом же, несмотря на стресс-тест, устроенный энергетикам природой, зимний сезон 2016-2017 они выдержали достойно. Анализ работы показал, что в целом в филиале «Калугаэнерго» аварийность была снижена на 10% по сравнению с 2015 годом.

- Работа по повышению надежности, безусловно, будет продолжаться, - подчеркнул Александр Ейст.

На этот год запланирован большой объем технических мероприятий. Прежде всего – это расчистка и расширение трасс воздушных линий. Во время ледяного дождя основной удар стихии пришелся на распределительные сети 6-10 кВ, поэтому в этом году увеличен объем работ по расчистке и расширению просек таких сетей почти вдвое: с 1794 га до 2703 га. Кроме этого 320,7 км «голого» провода заменят на СИП.