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Новинки на выставке «Строительство-2017»

26.05.2017 14:35 0 481
Новинки на выставке «Строительство-2017»

24 мая в Областном демонстрационно-выставочном центре открылась профильная выставка современных строительных технологий и материалов «Строительство – 2017». Организованная при поддержке сразу нескольких региональных министерств,  она собрала ведущих производителей и поставщиков строительных материалов.

В выставке приняли участие не только калужские, но и компании из соседних регионов.

- Мы столичная компания, но в прошлом году открыли представительство в Калуге, чтобы быть ближе к местным потребителем, которым поставляем высококачественные стройматериалы с 2009 года, – рассказывает Максим ВАСИЛЬЕВ, директор представительства компании «Брикус». – Мы  сотрудничаем с ведущими российскими и зарубежными производителями: Braer, Feldhaus Klinker, Wienerberger, Nelissen, quick-mix, со  Славянским кирпичным заводом и другими. Многие из них предоставили нам статус официального дилера. При этом мы ведем бизнес так, чтобы рядовой покупатель (по особой договоренности с производителями) получал эксклюзивные ценовые условия. По факту стоимость продукции в «Брикусе» может быть ниже, чем у самого завода-изготовителя.

На выставке компания представила и материалы, которые уже пользуются спросом у калужских застройщиков, и новинки. Те, кто не успел посетить выставку «Строительство-2017», могут ознакомиться с продукцией, предлагаемой компанией «Брикус», в калужском офисе с оборудованным большим демонстрационным залом. Там представлены сотни позиций строительных материалов.

Оцените все возможности, которые предоставляются клиентам «Брикуса», посетив офис филиала в Калуге по адресу: улица Достоевского, д. 57/6.

Будем рады ответить на все интересующие вас вопросы по телефонам:

 


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