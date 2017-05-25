Акция помощи животным пройдёт в Калуге

В субботу, 27 мая, в здании городского досугового центра на улице Пухова в Калуге пройдёт благотворительная акция помощи приюту для бездомных животных «Верные друзья». Время проведения – с 11:00 до 15:00.
Как рассказали нам организаторы, в программе мероприятия:
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