Акция помощи животным пройдёт в Калуге

В субботу, 27 мая, в здании городского досугового центра на улице Пухова в Калуге пройдёт благотворительная акция помощи приюту для бездомных животных «Верные друзья». Время проведения – с 11:00 до 15:00.

Как рассказали нам организаторы, в программе мероприятия: