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Акция помощи животным пройдёт в Калуге

25.05.2017 12:43 0 613 Дмитрий Ивьев
Акция помощи животным пройдёт в Калуге

В субботу, 27 мая, в здании городского досугового центра на улице Пухова в Калуге пройдёт благотворительная акция помощи приюту для бездомных животных «Верные друзья». Время проведения – с 11:00 до 15:00.

Как рассказали нам организаторы, в программе мероприятия:

  • выставка-пристройство кошек и собак из приюта;
  • сбор пожертвований (корма, пеленки, крупы, макароны, вещи на подстилки, ошейники, поводки, лакомства, игрушки, хоз.средства, медикаменты и пр.);
  • конкурсы и мастер-классы для детей;
  • фотосессии с питомцами приюта;
  • ярмарка-продажа сувениров.


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Тэги: животные общество

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