Комиссия по ЖКХ Законодательного собрания продолжает работу

В минувший вторник, 23 мая, в Законодательном Собрании Калужской области состоялось очередное заседание Комиссии по ЖКХ под руководством депутата ЗСКО Татьяны Дроздовой. Областные парламентарии совместно с приглашёнными специалистами подвели итоги работы группы, изучавшей ситуацию с оплатой за общедомовые услуги.

Также депутаты заслушали отчёт представителя Фонда капремонта области и информацию государственной жилищной инспекции области об обеспеченности многоквартирных домов приборами учёта и их доступности для контролирующих организаций.

От частного к общему

В феврале текущего года на личный прием к первому заместителю Законодательного Собрания области Виктору Бабурину пришёл житель микрорайона Кубяка Владимир Киселев. Пенсионер на протяжении двух лет скрупулёзно изучал ситуацию с оплатой за электроэнергию в стандартной панельной пятиэтажке, расходуемую в местах общего пользования.

Проведя анализ собранного статистического материала Владимир Киселев пришёл к выводу о том, что оплата явно завышена даже тогда, когда расчёт шёл по приборам учёта. А когда с января управляющая компания выставила счёт за ОДН не по приборам учёта, а по нормативу, оплата стала ещё выше.

Виктор Бабурин очень заинтересовался данным случаем и решил его изучить более тщательно. Ситуация с домом на Кубяка показалась руководителю областного парламента типичной. Следовательно, изучив её, можно разобраться с аналогичными проблемами во всей области.

Воровства нет

И вот пришло время подводить итоги работы группы.

- Комиссия заседала несколько раз, предметно рассмотрела этот вопрос и пришла к выводу, что сторонних подключений в доме нет. Вместе с тем, в доме есть проблема с приборами учёта – у многих жильцов они устаревшие и тают неточные показания. Кроме того, есть проблема с тем, что все жители дома снимают показания счётчиков в разное время, - пояснила Татьяна Дроздова.

По мнению депутата, нужно поработать с жителями дома, разъяснить важность одномоментного снятия показаний во всех квартирах, а части владельцев нужно купить и установить новые приборы учёта.

- В этом доме очень активные жители и они стараются вникнуть в положение, - отметила Татьяна Николаевна.

По счётчику или нормативу?

Что касается начисления управляющей компанией платы по нормативу при наличии приборов учёта, то, к сожалению, сейчас чётких правовых оснований для этого нет.

Было разъяснение Минстроя, в котором говорится о том, что при наличии приборов учёта начисление платы за коммунальные услуги должно осуществляться только по ним, а не по нормативу. Аналогичной позиции придерживается и ГЖИ области.

Однако некоторые управляющие компании продолжают упорствовать, мотивируя тем, что прямого законодательного запрета на такие их действия нет. Решить эту проблему должен готовящийся закон, который предоставляет жильцам многоквартирного дома право принимать на общем собрании собственников решение об оплате за ОДН по показаниям приборов учета. Ожидается, что в ближайшее время он будет принят.

Юридическая неразбериха

По словам начальника правового отдела Калужской сбытовой компании Виктора Ковалёва, существующие правила построены по схеме, которая неприемлема для всех видов коммунальных ресурсов. Каждый коммунальный ресурс имеет свою специфику, поэтому должен быть прописан отдельно.

Пытаясь подогнать одну схему под все ресурсы, правила постоянно дополняются, изменяются. В результате сейчас настолько сложная система, что даже профессиональным юристам трудно в ней разобраться, не говоря уже об обычных квартировладельцах.

Другие проблемы, по словам представителя КСК, вызваны тем, что энергетиков разделили по видам деятельности – монопольным (сети и системный оператор) и конкурентным (генерация и сбыт). Это не только создало сложности с обслуживанием потребителей, но и создало правовые казусы.

К примеру, за качество предоставляемой электроэнергии ответственность несёт сбытовая организация, поскольку услугу продаёт именно она. Но вина за это лежит на сетевой организации, а привлёчь её к ответственности за нарушение качества электроэнергии невозможно, потому что сетевая организация де-юре не предоставляет коммунальных услуг.

Капремонты идут по плану

По словам заместителя директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Евгения Гусева, программа капремонта идёт в нормальном режиме. Всего за 30 лет в области предполагается отремонтировать 8027 домов.

В 2014-2015 годах отремонтировано 409 домов, в программу 2015-2016 гг. включено 466 домов, в программу 2017 года – 456 многоквартирных домов. Собираемость взносов на капитальный ремонт в прошлом году составила более 83%, в начале текущего года – 90%, а в некоторых районах области этот показатель достиг 100%.

Ситуация со счётчиками

Члены комиссии также заслушали информацию начальника отдела юридического сопровождения Государственной жилищной инспекции Калужской области Татьяну Тетерину об обеспеченности многоквартирных домов индивидуальными приборами учета.

По её словам, доля установленных приборов учета электроэнергии в области составляет более 96%. Со счётчиками холодной и горячей воды ситуация намного хуже – они установлены лишь у половины калужан.