Растёт число калужан, укушенных клещами

За неделю, с 15 по 21 мая, к врачам по воду укусов клещами обратились 57 жителей Калужской области. В их числе 16 детей. В Управлении Роспотребнадзора по Калужской области говорят, что основном укусы клещами происходят из-за несоблюдения элементарных требований.

При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже - сапоги (или носки на брюки), рубашку заправить в брюки, манжеты - плотные. Желательно применять репелленты - отпугивающие средства. Можно применять препараты и для одежды, которые парализуют присоски на лапках - клещ падает и погибает. Защитные полосы наносят на рукава на уровне плеча, вокруг воротника. Детям защитные полосы наносят на уровне пояса. Осматривайте себя и одежду, а, придя домой, осмотрите все, что принесли из леса.

Чаще всего клещи выбирают для укусов голову, подмышечную область, область живота, паха, внутреннюю поверхность бедер. Чтобы правильно удалить насекомое, лучше обратиться в больницу.

Кроме того, живого клеща надо отнести на исследование. Если он окажется зараженным, врач своевременно назначит профилактическое лечение антибиотиками. Исследования проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Чичерина, д. 1а. с 8:30 до 16:00, кроме субботы и воскресенья, тел.: (4842) 55-43-05, 55-01-09.