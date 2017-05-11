От 2 до 53 миллионов: сколько зарабатывают градоначальник и городские депутаты

На сайте городской Думы Калуги опубликованы сведения о доходах градоначальника Константина ГОРОБЦОВА и депутатов гордумы за 2016 год. Примечательно, что народные избранники впервые выставляют на всеобщее обозрение свои налоговые декларации. Ранее это делал только председатель Думы Александр ИВАНОВ.

Годовой заработок городского головы оказался довольно скромным – чуть более 2 млн. рублей (в том числе доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях – 13 913,58, пенсия – 215 811,42). Константин Горобцов владеет квартирой площадью 39 кв.м. В пользовании у него находятся дом площадью 257 кв.м и земельный участок площадью 1000 кв.м. Транспортных средств в собственности у градоначальника нет.

Первое место в рейтинге депутатов с самым высоким годовым доходом занял Сергей ПРОЙДИН. В 2016 году он заработал 52 млн. 938 тыс. рублей. Пройдин владеет жилым домом, квартирой, 14 нежилыми помещениями, двумя земельными участками. Помимо этого, в пользовании у депутата три нежилых помещения. Также Сергей Пройдин является владельцем автомобилей TOYOTA ALPHARD, LEXUS LX570, грузового автомобиля ГАЗ 3302.

Неплохо зарабатывает и супруга народного избранника. Она задекларировала доход в размере 8 млн. 886 тыс. рублей.

Заместитель председателя гордумы Сергей ПАВЛОВ отчитался о годовом заработке в размере 42 млн. 339 тыс. рублей. В собственности у него 5 земельных участков, 11 нежилых помещений и легковой автомобиль LEXUS LX570.

28 млн. 193 тыс. рублей заработал Константин СОТСКОВ. В пользовании у него находятся квартира площадью 100 кв.м, земельный участок площадью 115 363 кв.м и легковые автомобили Reno Logan и УАЗ 315195.

Доход депутата Фёдора БОРИНСКИХ в 2016 году составил 20 млн.550 тыс рублей. В собственности у народного избранника две квартиры, гараж, гаражный бокс, два земельных участка, два нежилых здания, 9 нежилых помещений. Два легковых автомобиля CADILLAC К2XX (Escalade) находятся у Боринских в лизинге.

Следующую строчку в депутатском рейтинге занимает Андрей МАКАРОВ с доходом 16 млн. 893 тыс. рублей. За ним числятся 2 жилых дома, квартира, два гаража, три нежилых здания, нежилое помещение, нежилое строение, 9 земельных участков, автомобили BMV X5, HONDA CR-V, грузовые автомобили: самосвал (КАМАЗ) 65115-D-3, а/м бортовой с КМУ КАМАЗ 65117-N3, ГАЗ-330202, ГАЗ-3302, экскаватор-погрузчик JCB 3CX-4WS-SM. В пользовании у Макарова 5 земельных участков и нежилые помещения.

Яков КАЗАЦКИЙ заработал в 2016 году 16 млн. 836 тыс. рублей. Список недвижимости, которой владеет депутат, весьма скромный – 2 земельных участка. Ещё один земельный участок и квартира находятся у Казацкого в пользовании. Он также владеет автомобилями Toyota RAV 4, Toyota RAV 4, Audi Q5.

16 млн. 29 тыс. рублей составил годовой заработок Андрея СМОЛОВИКА. Он является собственником жилого дома, трёх квартир, двух гаражей, нежилого здания, земельного участка и автомобиля Renault Duster.

Андрей ЛИНКОВ задекларировал доход в размере 12 млн. 251 тыс. рублей. В собственности у него жилой дом, квартира, 4 земельных участка, автомобиль BMW X6. В пользовании у депутата находятся квартира, три земельных участка и один лесной участок площадью 17 000 гектар.

8 млн. 587 тыс. рублей заработал Виктор БОРСУК. За ним числятся жилой дом, нежилое помещение, четыре земельных участка, два автомобиля УАЗ, LEXUS и два прицепа.

Замыкает десятку самых обеспеченных городских депутатов Максим ПЛАТОВ с доходом в размере 4 млн. 200 тыс. рублей. Он владеет тремя автомобилями марки ВАЗ, а также автомобилем MERCEDES-BENZ.

Председатель городской Думы Александр ИВАНОВ отчитался о доходе в размере 1 млн. 816 тыс. рублей. Он владеет двумя квартирами, земельным участком и гаражом.

Самые невысокие годовые заработки у Дениса КУРГАНОВА (164 тыс. рублей, в собственности две квартиры, гараж, 12 земельных участков), Татьяны КОНЯХИНОЙ (162 тыс. рублей), Евгения СЕРГЕЕВА (155 тыс. рублей) и Юрия ТИТКОВА (122 тыс. 605 рублей) При этом доход его супруги составил 2 млн. 167 тыс. рублей.

Два депутата: Виктор ГРИШИН и Алексей КОЛЕСНИКОВ – задекларировали нулевой годовой доход.

Зато неплохо заработала жена Колесникова – 3 млн. 319 тыс. рублей. Депутат владеет двумя жилыми домами, квартирой, гаражом, гаражным боксом, четырьмя земельными участками, автомобилями Lexus LX 570, Mercedes-Benz SLK200, Suzuki Samurai, моторным маломерными судном «Орфей» и снегоходом «YAMAHA RPZ50MP».

Напомним: самыми первыми сведения о доходах за 2016 год обнародовали депутаты Законодательного собрания Калужской области. Налоговых деклараций губернатора и членов регионального кабинета министров на момент опубликования данной статьи в открытом доступе по-прежнему не было.