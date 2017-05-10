Страсти по Ильичу: в сквере Ленина уменьшили постамент

Постамент для памятника в сквере Ленина уменьшили. Как нам рассказали рабочие, к 20 мая всё будет готово, однако даже они не смогли ответить на вопрос, под памятник кому делают постамент - Ленину или Ивану III.

Напомним, что в начале мая министр культуры и туризма Калужской области Павел СУСЛОВ заявил, что здесь будет установлен памятник Ивану III. Однако председатель Совета старейшин Калуги Николай АЛМАЗОВ считает, что монументу великого князя не место в сквере Ленина.

После этого постамент уменьшили в несколько раз. Ранее он был почти двухметровый. Кроме того, сейчас калужские историки и политики выступают за то, чтобы вернуть памятник Ленину в сквер, где он и стоял до 1984 года.

В тоже время коммунисты против переноса. В ночь с 6 на 7 мая, а также с 7 на 8 мая они вышли в ночной дозор – дежурили у памятника Ильичу. Кроме того, в праздничные дни в центре Калуги коммунисты провели пикеты в защиту памятника Ленину.

Фото Сергея Константинова и с сайта "Коммунисты Калуги"