Страсти по Ильичу: в сквере Ленина уменьшили постамент

Постамент для памятника в сквере Ленина уменьшили. Как нам рассказали рабочие, к 20 мая всё будет готово, однако даже они не смогли ответить на вопрос, под памятник кому делают постамент - Ленину или Ивану III.
Напомним, что в начале мая министр культуры и туризма Калужской области Павел СУСЛОВ заявил, что здесь будет установлен памятник Ивану III. Однако председатель Совета старейшин Калуги Николай АЛМАЗОВ считает, что монументу великого князя не место в сквере Ленина.
После этого постамент уменьшили в несколько раз. Ранее он был почти двухметровый. Кроме того, сейчас калужские историки и политики выступают за то, чтобы вернуть памятник Ленину в сквер, где он и стоял до 1984 года.
В тоже время коммунисты против переноса. В ночь с 6 на 7 мая, а также с 7 на 8 мая они вышли в ночной дозор – дежурили у памятника Ильичу. Кроме того, в праздничные дни в центре Калуги коммунисты провели пикеты в защиту памятника Ленину.
Фото Сергея Константинова и с сайта "Коммунисты Калуги"
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