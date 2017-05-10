Калужанин в Сети растлевал девочек и распространял порнографию

10.05.2017 12:42 1641

46-летнего калужанина обвиняют распространении детской порнографии и развращении несовершеннолетних в Сети.



- По версии следствия, через Интернет-страницу вымышленного лица в социальной сети «ВКонтаке» он переписывался с тремя девочками в возрасте 10, 14 и 15 лет, вел разговоры на интимные темы, присылал фотографии эротического содержания, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Кроме того, как выяснил отдел «К» областного УМВД, мужчина распространял в Сети детскую порнографию. В настоящее время калужанин заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.