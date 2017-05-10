Холодная погода задержится в Калуге

В среду, 10 мая, температура воздуха в Калуге будет всего лишь +5оС...+7оС, что ниже нормы на 7-8 градусов. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.
В четверг, 11 мая, ночью холодно -1оС…+1оС, днём – +8оС…+10оС. Местами пройдут осадки.
В пятницу, 12 мая, ночью столбики термометров покажут -1оС…+2оС, днём +10оС…+12оС. Вероятность небольших осадков остается.
На выходных же станет немного теплее.
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: