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Холодная погода задержится в Калуге

10.05.2017 12:35 3 2503 Татьяна Светлова
Холодная погода задержится в Калуге

В среду, 10 мая, температура воздуха в Калуге будет всего лишь +5оС...+7оС, что ниже нормы на 7-8 градусов. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.

В четверг, 11 мая, ночью холодно -1оС…+1оС, днём – +8оС…+10оС. Местами пройдут осадки.

В пятницу, 12 мая, ночью столбики термометров покажут -1оС…+2оС, днём +10оС…+12оС. Вероятность небольших осадков остается.

На выходных же станет немного теплее.


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