Главная > Новости > Общество

Недобросовестные арендаторы препятствуют пополняемости бюджета

05.05.2017 16:58 0 582
Недобросовестные арендаторы препятствуют пополняемости бюджета

Недобросовестные плательщики аренды за земельные участки, выделенные под строительство в Калуге, препятствуют пополняемости городского бюджета и решению проблем благоустройства.

Городской бюджет складывается из различных источников. Одним из основных, кроме налога на доходы физических лиц, является арендная плата за предоставленную землю, на которой затем появляются те или иные объекты. Суммы эти весьма значительные, но выплачиваются, к сожалению, не всегда своевременно.

Вот один показательный пример. Общество с ограниченной ответственностью «Факел» выиграло в начале года аукцион на право аренды земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:4361по улице Фомушина.   Размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона для победителя составляет 61 678 958 руб.  Это было бы хорошей прибавкой в городской бюджет, с помощью которой можно бы поставить, например, несколько детских или спортивных площадок.

Договор аренды земельного участка с победителем заключен, застройщику выдано разрешение на строительство капитального объекта. Им уже подана заявка на выдачу разрешения на ввод объекта, который представляет собой магазин непродовольственных товаров, в эксплуатацию. Только вот деньги в городскую казну за использование земельного участка не поступают. По состоянию на 2 мая за ООО «Факел» имеется задолженность по арендной плате в размере 6 236 070,96 р. и по пени в размере  3 318,20 р. Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений в апреле арендатору была отправлена претензия. Письмо им получено, но результата пока нет.

Калужане часто спрашивают у представителей муниципалитета и своих депутатов, почему в городе, несмотря на имеющийся от жителей запрос, не могут сделать то или это. А вот потому и не могут. При напряженности сегодняшнего бюджета  и его социальной направленности любые дополнительные полученные средства могли бы также пойти на решение социальных задач, вопросов благоустройства, улучшения ситуации с общественным транспортом. Но не идут, потому что не все арендаторы платят за землю добросовестно, в итоге город недополучает от них весьма большие суммы.

Николай АКИМОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: oбщество городской голова калуги бюджет

Еще новости из рубрики «Общество»

Накануне Дня Победы в Законодательном собрании встретили гостей из Рязани 05.05.2017 15:41

За Победу: необычную акцию провел Козельский молочный завод «Агрофирма «Оптина». 05.05.2017 15:20

Городская дума пополнилась новым депутатом 03.05.2017 12:28

Майские праздники Калуга встретит чистой 29.04.2017 21:46

Российские энергетики обсудили в Калуге вопросы надёжности электросетей 28.04.2017 14:40

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 06 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 14 мая, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

сб 06 мая, 11:00
Теремок
Калужский театр кукол
сб 06 мая, 14:00
Курс молодого бойца
Панорама, ТЦ
сб 06 мая, 14:00
Курс молодого бойца
Панорама, ТЦ
вс 07 мая, 11:00
Красная шапочка, тамагочи и волк
Калужский областной театр юного зрителя

Концерты

сб 06 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 07 мая, 19:00
Концерт ансамбля «Алан»
Филармония
вс 07 мая, 19:00
Концерт группы IRON TROOPER
Мажор, бар
чт 11 мая, 19:00
Концерт группы "Пятеро"
Дом музыки

Кино

Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Рок Дог
Стражи Галактики. Часть 2
Моя девушка – монстр
Блоги компаний

Дмитрий Патрушев: Россельхозбанк в 4 раза увеличил финансирование АПК Кубани

01 мая 2017 06:51
Новости компаний

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

Финансовые затраты при торговле на Форекс

Работу системы видеонаблюдения в ходе ЕГЭ-2017 в Калужской области обеспечивает «Ростелеком»

Предложения, от которых трудно отказаться

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21