Недобросовестные арендаторы препятствуют пополняемости бюджета

05.05.2017 16:58 582

Недобросовестные плательщики аренды за земельные участки, выделенные под строительство в Калуге, препятствуют пополняемости городского бюджета и решению проблем благоустройства.

Городской бюджет складывается из различных источников. Одним из основных, кроме налога на доходы физических лиц, является арендная плата за предоставленную землю, на которой затем появляются те или иные объекты. Суммы эти весьма значительные, но выплачиваются, к сожалению, не всегда своевременно.

Вот один показательный пример. Общество с ограниченной ответственностью «Факел» выиграло в начале года аукцион на право аренды земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:4361по улице Фомушина. Размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона для победителя составляет 61 678 958 руб. Это было бы хорошей прибавкой в городской бюджет, с помощью которой можно бы поставить, например, несколько детских или спортивных площадок.

Договор аренды земельного участка с победителем заключен, застройщику выдано разрешение на строительство капитального объекта. Им уже подана заявка на выдачу разрешения на ввод объекта, который представляет собой магазин непродовольственных товаров, в эксплуатацию. Только вот деньги в городскую казну за использование земельного участка не поступают. По состоянию на 2 мая за ООО «Факел» имеется задолженность по арендной плате в размере 6 236 070,96 р. и по пени в размере 3 318,20 р. Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений в апреле арендатору была отправлена претензия. Письмо им получено, но результата пока нет.

Калужане часто спрашивают у представителей муниципалитета и своих депутатов, почему в городе, несмотря на имеющийся от жителей запрос, не могут сделать то или это. А вот потому и не могут. При напряженности сегодняшнего бюджета и его социальной направленности любые дополнительные полученные средства могли бы также пойти на решение социальных задач, вопросов благоустройства, улучшения ситуации с общественным транспортом. Но не идут, потому что не все арендаторы платят за землю добросовестно, в итоге город недополучает от них весьма большие суммы.

Николай АКИМОВ.