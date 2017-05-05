Главная > Новости > Общество

22-летний калужанин набросился на гвардейцев с отвёрткой

05.05.2017 15:46 0 1037 Елена Французова
22-летний калужанин набросился на гвардейцев с отвёрткой

22-летнего калужанина подозревают в разбойном нападении.

- Во время патрулирования улиц Калуги сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, в одной из квартир на улице Георгия Амелина совершено разбойное нападение. По словам потерпевшего, несколько минут назад его приятель, угрожая ножом, забрал 7 тысяч рублей и мобильный телефон, - сообщает в пятницу, 5 мая, группа информации и общественных связей Управления Росгвардии по Калужской области. 

Буквально через несколько минут стражи порядка заметили схожего по приметам мужчину, который, увидев наряд, скрылся в подъезде.

- Когда росгвардейцы открыли подъездную дверь, он набросился на них, угрожая отверткой, - добавляют в ведомстве. 

22-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .



Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 06 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 14 мая, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

сб 06 мая, 11:00
Теремок
Калужский театр кукол
сб 06 мая, 14:00
Курс молодого бойца
Панорама, ТЦ
сб 06 мая, 14:00
Курс молодого бойца
Панорама, ТЦ
вс 07 мая, 11:00
Красная шапочка, тамагочи и волк
Калужский областной театр юного зрителя

Концерты

сб 06 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 07 мая, 19:00
Концерт ансамбля «Алан»
Филармония
вс 07 мая, 19:00
Концерт группы IRON TROOPER
Мажор, бар
чт 11 мая, 19:00
Концерт группы "Пятеро"
Дом музыки

Кино

Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Рок Дог
Стражи Галактики. Часть 2
Моя девушка – монстр
Блоги компаний

Дмитрий Патрушев: Россельхозбанк в 4 раза увеличил финансирование АПК Кубани

01 мая 2017 06:51
Новости компаний

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

Финансовые затраты при торговле на Форекс

Работу системы видеонаблюдения в ходе ЕГЭ-2017 в Калужской области обеспечивает «Ростелеком»

Предложения, от которых трудно отказаться

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21