22-летний калужанин набросился на гвардейцев с отвёрткой

22-летнего калужанина подозревают в разбойном нападении.

- Во время патрулирования улиц Калуги сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, в одной из квартир на улице Георгия Амелина совершено разбойное нападение. По словам потерпевшего, несколько минут назад его приятель, угрожая ножом, забрал 7 тысяч рублей и мобильный телефон, - сообщает в пятницу, 5 мая, группа информации и общественных связей Управления Росгвардии по Калужской области.

Буквально через несколько минут стражи порядка заметили схожего по приметам мужчину, который, увидев наряд, скрылся в подъезде.

- Когда росгвардейцы открыли подъездную дверь, он набросился на них, угрожая отверткой, - добавляют в ведомстве.

22-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.