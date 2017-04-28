Губернатор подарил свой сад администрации

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу, 28 апреля, рассказал, что в своём саду высадил больше 100 деревьев.
- Я посадил около 120 различных фруктовых деревьев, плюс к этому много кустарников, - отметил он. - Два года я пользовался этим участком. Сад подрос. Сейчас я передал его администрации, все равно, все, что собирал, привозил в нашу столовую. Но у меня есть и другая нереализованная пока мечта. Хочу когда-нибудь поехать по области и посадить вместе со старшеклассниками и студентами во всех районах аллеи и парки, чтобы они на века радовали людей своей красотой и уютом.
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