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Председателю Совета ветеранов Александру Унтилову исполнилось 98

25.04.2017 14:42 0 315
Председателю Совета ветеранов Александру Унтилову исполнилось 98

25 апреля Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ поздравил с 98-летием ветерана Великой Отечественной войны. Почётного гражданина города Калуги, председателя городского Совета ветеранов Александра Яковлевича УНТИЛОВА.

Александр Яковлевич Унтилов сражался на фронтах Великой Отечественной с 22 июня 1941 года. Участвовал в обороне Москвы и Курской битве, освобождении Калужской области, Белоруссии, Прибалтике, сражался в Восточной Пруссии, а затем в Маньчжурии.

Александр Яковлевич награжден орденом Отечественной  войны 1-й степени, орденом «Красной звезды», орденом «Знак Почёта», множеством медалей.

– Все мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами, – подчеркнул Александр ИВАНОВ, – Александр Яковлевич Унтилов прошёл Великую Отечественную войну и войну с Японией, он не только геройски сражался на фронте, но и много лет трудился на благо нашего города. Сегодня я хочу выразить ему огромную благодарность, пожелать крепкого здоровья, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни.    


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Тэги: oбщество городская дума

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