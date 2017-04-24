На улице Салтыкова-Щедрина началось строительство нового храма

В Калуге на улице Салтыкова-Щедрина во дворе детской городской больницы началось строительство православного храма. Его возводят в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница», сообщает Калужское епархиальное управление.

В конце прошлой недели заложили камень в основание новой церкви.

- Люди приходят со своей и телесной, и душевной болью, - считает главный врач детской городской больницы Калуги Светлана ХЛОПИКОВА. - Храм даст нам очень много сил.

- На Руси храмы строились всем миром, призываю всех, у кого есть возможность, поучаствовать в этом благом деле. Всем миром мы осилим возведение этого храма, - призвал руководитель отдела по социальному служению Калужской епархии, протоиерей Алексий ПЕЛЕВИН.

Фото: Калужское епархиальное управление.