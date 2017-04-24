На улице Салтыкова-Щедрина началось строительство нового храма

В Калуге на улице Салтыкова-Щедрина во дворе детской городской больницы началось строительство православного храма. Его возводят в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница», сообщает Калужское епархиальное управление.
В конце прошлой недели заложили камень в основание новой церкви.
- Люди приходят со своей и телесной, и душевной болью, - считает главный врач детской городской больницы Калуги Светлана ХЛОПИКОВА. - Храм даст нам очень много сил.
- На Руси храмы строились всем миром, призываю всех, у кого есть возможность, поучаствовать в этом благом деле. Всем миром мы осилим возведение этого храма, - призвал руководитель отдела по социальному служению Калужской епархии, протоиерей Алексий ПЕЛЕВИН.
Фото: Калужское епархиальное управление.
|
Губернский парк-призрак: замах – на миллион, удар – на копейку 24.04.2017 17:02
Незрячий мужчина живёт в коммунальном аду 24.04.2017 12:16
Обманутые дольщики предложили застройщику продать свои органы 24.04.2017 09:27
Отозвана лицензия у банка, работавшего в Калуге 21.04.2017 09:31
Сёстры-двойняшки нашли друг друга через 55 лет 21.04.2017 08:37
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: