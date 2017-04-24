Александр Иванов встретился с жильцами домов по улице Кирова

24.04.2017 12:40 653

24 апреля Глава городского самоуправления Александр Иванов и депутат Городской Думы Максим Платов провели встречу с жителями домов № 25а и № 25е по улице Кирова.

– Сегодня мы продолжили встречи с жителями для того чтобы выяснить, на что необходимо обратить внимание при выполнении работ по благоустройству, – рассказал Александр ИВАНОВ, – эти дворы давно нуждаются в ремонте и поэтому были включены в программу асфальтирования. Мы ожидаем поступления средств из федерального бюджета, после чего начнутся работы. Конечно же, мы постараемся учесть все замечания и предложения жителей.

Помимо ремонта асфальтового полотна жители дома по адресу Кирова 25а обеспокоены состоянием дома и придомовой территории.

Надежда Воронцова: «Вода, которая скапливается в ямах возле дома, затекает под фундамент. Поэтому мы с нетерпением ждем асфальтирования. Кроме того в подвале вода, есть проблемы с канализацией, над подъездом осыпается кирпич, что представляет серьёзную угрозу. Леерные ограждения погнулись и смотрятся не эстетично. Кроме того, двор заполнен чужими машинами. Бывает, что свои машины жильцам поставить негде. Надеемся, что в этом году наш дом и двор приведут в порядок».

– Помимо вопросов благоустройства, жителей беспокоит ряд проблем, которые находятся в компетенции управляющей компании, – отметил Александр ИВАНОВ, – мы потребуем от управляющей компании, чтобы все высказанные сегодня замечания жителей не остались без внимания и были устранены. При проведении работ по благоустройству леерные ограждения будут заменены, а что касается парковки во дворе, то необходимо провести комплекс организационных действий по наведению порядка.