Константин Горобцов предложил педагогам и студентам «Тимирязевки» заняться дизайном нового парка

21.04.2017 15:30 179

21 апреля в конференц-зале Калужского филиала Российского аграрного университета Государственной Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева прошел заинтересованный разговор преподавателей и студентов-дендрологов вуза с градоначальником Константином Горобцовым и представителями городской администрации.

На встрече со студентами Городской Голова рассказал о благоустройстве и озеленении областного центра и попросил их поделиться с администрацией Калуги своим видением зеленой архитектуры.

– Очень прошу вас как специалистов подготовить интересные предложения по изменению внешнего облика Калуги, – обратился Константин Михайлович к присутствующим. – Мы стараемся вносить что-то новое в благоустройство. Например, устанавливаем заглубленные контейнеры для сбора ТБО. Стали привлекательнее пруд на Пухова, сквер Болдина, Пушкинский сквер. Под Губернский парк выделено 50 га земли. В первую очередь мы сделали там несколько километров дорожек. В Городскую Управу Калуги поступают предложения от вузов страны по его оформлению. Так, Горный институт хочет создать там Сад камней. Вашей академии тоже нужно поучаствовать в разработке дизайна этого парка.

Сейчас необходимо продумать озеленением и благоустройством нового городского парка, который появится на месте бывшего рынка. По мнению Константина Горобцова, это можно доверить только профессионалам. А городские власти готовы воплотить их идеи в жизнь. Открытие нового парка намечено на конец августа, ко Дню города. Сначала с территории уберут все коммуникации, затем заменят грунт. В июне начнут сажать деревья-крупномеры, их посадка завершится осенью. Задача же студентов и их наставников, которые, кстати, ознакомились на управском сайте со всеми проектами и высказали о них свое мнение, – подсказать, какие кусты и цветы посадить в новом парке. Для этой работы учебному заведению передана необходимая документация. Профессионалы-дизайнеры пообещали сделать все возможное для того, чтобы Калуга становилась краше. И в первую очередь – заняться новым парком.