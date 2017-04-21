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Константин Горобцов предложил педагогам и студентам «Тимирязевки» заняться дизайном нового парка

21.04.2017 15:30 0 179
Константин Горобцов предложил педагогам и студентам «Тимирязевки» заняться дизайном нового парка

21 апреля в конференц-зале Калужского филиала  Российского аграрного университета Государственной Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева прошел заинтересованный разговор преподавателей и студентов-дендрологов вуза с градоначальником  Константином Горобцовым и представителями городской администрации.

На встрече со студентами Городской Голова рассказал о благоустройстве и озеленении областного центра  и попросил их поделиться с администрацией Калуги своим видением зеленой архитектуры.

– Очень прошу вас  как специалистов подготовить интересные предложения по изменению внешнего облика Калуги, – обратился Константин Михайлович к присутствующим. – Мы стараемся вносить что-то новое в благоустройство. Например, устанавливаем заглубленные контейнеры для сбора ТБО.  Стали привлекательнее пруд на Пухова, сквер Болдина, Пушкинский сквер. Под Губернский парк выделено 50 га земли. В первую очередь мы сделали там несколько километров дорожек. В Городскую Управу Калуги поступают предложения от вузов страны по его оформлению. Так, Горный институт хочет создать  там Сад камней. Вашей академии тоже нужно поучаствовать в разработке дизайна этого парка.   

Сейчас необходимо продумать озеленением и благоустройством нового городского парка, который появится на месте бывшего рынка. По мнению Константина Горобцова,  это можно доверить только профессионалам. А городские власти готовы воплотить их идеи в жизнь. Открытие нового парка намечено на конец августа, ко Дню города. Сначала с территории уберут все коммуникации, затем заменят грунт.  В июне начнут сажать деревья-крупномеры, их посадка завершится осенью. Задача же студентов и их наставников, которые, кстати, ознакомились на управском сайте со всеми проектами и высказали о них свое мнение, – подсказать, какие кусты и цветы посадить в новом парке. Для этой работы учебному заведению передана необходимая документация. Профессионалы-дизайнеры пообещали сделать все возможное для того, чтобы Калуга становилась краше.  И в первую очередь – заняться новым парком.


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Тэги: oбщество городской голова калуги константин горобцов

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