Депутаты Заксобрания выступили в защиту местных хлебопеков

В четверг, 20 апреля, первый заместитель председателя областного парламента Виктор БАБУРИН провел очередное заседание Законодательного Собрания Калужской области.

В начале заседания депутаты почтили минутой молчания память безвременно ушедшего из жизни председателя областного парламента Виктора Николаевича Гриба.

В проект повестки дня включено более 20 вопросов.

ТРЦ будут платить в областную казну больше

Ещё одна лазейка для уклонения от налогов закрыта региональными законодателями. Депутаты внесли изменения в закон Калужской области «О налоге на имущество организаций».

В регионе сложилась порочная практика, когда крупные торговые и офисные центры при уплате налога исходят из цены зданий и сооружений, указанных в документах по их приобретению. По словам министра финансов области Валентины Авдеевой, в ряде случаев эта цена намеренно занижена в разы по сравнению с их реальной рыночной стоимостью.

Отныне коммерсанты будут платить налог, исходя из кадастровой стоимости объектов, что должно укрепить собственную доходную базу областного бюджета.

Региональный бюджет ОМС оставили на прежнем уровне

Не обошлось и без секвестирования областного бюджета. Принятые на сессии изменения в Закон Калужской области «О бюджете Территориального фонда ОМС на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» предполагают перераспределение средств, выделяемых на областную медицину из областного бюджета. В целом сумма средств не уменьшится, однако запланированного ранее роста расходов на медицину также не будет.

Депутаты-врачи регионального парламента создадут рабочую группу, чтобы выйти с предложениями в федеральное министерство по поводу проблемы финансирования сферы здравоохранения.

Управляющие компании – под более жёсткий контроль

- У нас накопились миллионные долги перед нашими ресурсоснабжающими предприятиями, говорит Виктор Бабурин, - но когда мы стали разбираться, то оказалось, что наши жители платят за потребляемые коммунальные ресурсы регулярно, а средства в основном прикарманиваются управляющими компаниями.

Федеральная законодательная инициатива депутатов ЗСКО заключается в том, чтобы дать право Государственной жилищной инспекции отзывать лицензии у таких компаний.

Депутаты продолжат настаивать на более рачительном отношении к земле

- Складывается впечатление, что сложилось некое лобби, препятствующее борьбе с теми, кто владеет землёй, но её не обрабатывает, - отметил Виктор Бабурин.

По его словам, отзывать свою инициативу об ужесточении административной ответственности для недобросовестных землевладельцев под предлогом того, что в Госдуме скопилось слишком много законопроектов, калужане не намерены.

- Для нас это насущная проблема (об этом уже не раз говорил губернатор области), но ведь она характерна и для всех российских регионов. Поэтому свою законодательную инициативу мы отзывать не будем, - отметил Виктор Сергеевич.

Защитить местных хлебопеков

В Правительственном часе производители хлеба совместно с депутатами обсудили насущную проблему введения законодательного запрета на возврат хлеба производителю.

Некоторые федеральные торговые сети, пользуясь несовершенством законодательства, заставляют производителей хлеба соглашаться на возврат им непроданного хлеба. Таким образом, ответственность за сохранность продукта перекладывается на производителя, магазины заказывают заведомо большее количество хлеба, заранее зная, что оно не будет реализовано.

В результате калужские хлебопеки несут миллионные убытки, сдавая хлеб фермерам на корм скоту, либо вовсе вывозя его на свалку.

- Мы никогда повторно не перерабатываем черствый хлеб, - отметил в ходе дискуссии представитель Калужского хлебокомбината. В то же время, по его словам, на рынке присутствуют и такие производители, для которых это обычная практика, поэтому для них возврат хлеба – не проблема.

В ближайшее время по этому поводу готовится федеральный закон, задача же областных законодателей – создать площадку для диалога для достижения компромисса для всех сторон бизнеса.