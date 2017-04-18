Дольщики отчаялись: в Калуге многодетная мама готова объявить голодовку

В субботу, 22 апреля, в Калуге дольщики микрорайона «Солнечный» собираются заселиться в недостроенный корпус.
Напомним, три многоэтажки в этом микрорайоне на улицах Аллейной и Маяковского не могут сдать уже третий год. Хотя практически все квартиры там распроданы. Приобретали их калужане, когда дома были ещё на стадии котлована.
- Мы собираемся разбить в недострое палаточный лагерь, - рассказала нам представитель инициативной группы дольщиков Елена ШУМИЛИНА. – А пять человек готовы объявить голодовку. Среди них и многодетная кормящая мама.
А в пятницу, 21 апреля, в 10:00 на площади Старый Торг дольщики проведут акцию «Достучимся до президента». Калужане хотят выстроиться в очередь в приёмную Путина, чтобы подать заявления.
Как мы писали, последняя акция дольщиков – перекрытие дороги - закончилась, не успев начаться.
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