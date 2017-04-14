Александр Иванов принял участие в совете по благоустройству

14.04.2017 16:03 109

14 апреля Глава городского самоуправления Калуги, Председатель Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации Александр ИВАНОВ принял участие в заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

В заседании принимали участие Председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО, вице-премьер Дмитрий КОЗАК, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил МЕНЬ, председатель Всероссийского Совета местного самоуправления Дмитрий АЗАРОВ, представители муниципальных и региональных органов власти 75 субъектов Российской Федерации, представители экспертного сообщества.

На заседании совета обсуждались вопросы благоустройства населённых пунктов.

– Участники заседания сошлись во мнении, что благоустройство городов, формирование комфортной городской среды является одной из важнейших задач, направленных на повышение качества жизни населения, рост экономики муниципальных образований и обеспечение безопасности граждан, – отметил Александр ИВАНОВ.

Основными проблемами муниципалитетов в сфере благоустройства по мнению членов Совета является отсутствие чёткого правового регулирования участия собственников зданий в благоустройстве прилегающей территории, невозможность перераспределения полномочий в сфере благоустройства между муниципалитетами и регионом, неопределённость полномочий региональных органов власти в части установления административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

Беспокойство вызывает и большое количество не благоустроенных объектов на территории муниципальных образований и подчас недостаточный уровень квалификации специалистов органов местного самоуправления в данной сфере.

– В ходе заседания также отмечалось, что зачастую органы местного самоуправления не располагают необходимыми бюджетными ресурсами для реализации всех мероприятий по созданию комфортной городской среды, в связи с чем им необходима поддержка со стороны федеральных и региональных органов власти, – рассказал Александр ИВАНОВ, – кроме того, необходимо расширить практику вовлечения жителей в реализацию муниципальных проектов по благоустройству.

По итогам заседания были выработаны рекомендации по совершенствованию законодательства.

Субъектам федерации было рекомендовано продолжить субсидирование или оказание иной финансовой поддержки органам местного самоуправления в целях реализации проектов благоустройства городов.

Министерству строительства и ЖКХ РФ было предложено разработать методические рекомендации для подготовки правил благоустройства и провести работу по повышению квалификации работников органов местного самоуправления. Было принято решение продолжить работу по определению и распространению лучшего муниципального опыта в области благоустройства территорий.

Муниципалитетам было рекомендовано предусмотреть в рамках программ благоустройства мероприятии, направленные на повышение энергоэффективности объектов благоустройства, например, внедрение энергосберегающих источников освещения, а также постоянно проводить анализ лучших муниципальных практик и обмениваться наработками в деле создания комфортной городской среды.