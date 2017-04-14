Прямая линия «Спросите доктора»: о раке, родах, весенних обострениях и многом другом

14.04.2017 11:47 595

7 апреля во Всемирный день здоровья калужская «Комсомолка» организовала традиционную прямую линию «Спросите доктора», чтобы каждый читатель мог задать специалисту волнующий его вопрос. Сегодня мы подводим итоги и публикуем ответы.

Игорь Жуков: «С подростками нельзя общаться, как с детьми»

«Прямую линию» «Спросите доктора» открыл главный врач Калужской областной психиатрической больницы имени А.Е. Лифшица Игорь Вячеславович ЖУКОВ. Он рассказал, что делать, если у ребенка возник конфликт с учителем, и как отличить плохое настроение от депрессии.

Андрей: Весенние обострения - это правда или вымысел?

- Мы живем не в вакууме. Среда, в которой мы обитаем, имеет свои сезонные особенности, влияющие на всех нас. Наступление весны - это потепление, изменение продолжительности дня, изменения в атмосферном давлении и еще множество факторов. Все это действует на всех, но а каждого по-своему: у одних начинается депрессия - им грустно, не хочется ничего делать. У других, наоборот, возникает мания - они с головой уходят в дела, не спят, находятся в постоянном напряжении. И та, и другая крайность истощает организм. Поэтому к сезонным изменениям нужно готовиться. Так что сезонные обострения весной и осенью - никакая не выдумка, а хорошо известный науке факт. Например, одно из таких обострений у нашего самого знаменитого поэта в литературоведении называется «Болдинская осень».

- А как понять, что у человека не просто плохое настроение, а уже полноценная депрессия?

- Если плохое настроении не проходит в течение нескольких недель и сопровождается умственной и физической заторможенностью, лучше обратиться к специалисту. Могут быть дополнительные признаки, связанные с функциями организма: нарушение аппетита и режима сна, проявление чувства тревоги и глубокой подавленности. В таких ситуациях не стоит заниматься самолечением - нужно обратиться к специалисту.

Светлана: Сейчас очень много разговоров о группах смерти в социальных сетях. Моему сыну 13 лет. Можно ли как-то защитить ребенка? У подростков ведь стадный инстинкт - если несколько человек начало там общаться, все остальные тоже подключаются. Интернет отключить не выход. Что делать?

- Запретами здесь действительно не поможешь. Категоричные приказы нужно исключить. 13 лет - это уже серьезный возраст, через год получать паспорт. Так что вам нужно научиться общаться с этим взрослеющим человеком, постараться стать ему другом. Я слышал, что некоторые родители регистрируются в социальных сетях под вымышленными именами, следят за тем, в каких сообществах и на какие темы общается их ребенок, и потом исподволь пытаются решать те проблемы, о которых он там говорит. Не буду утверждать, что это правильно и эффективно, но могу уверенно сказать, что нельзя общаться с подростком, как с ребенком. Вы родитель, и у вас есть много возможностей установить доверительные отношения с ребенком. Если он будет доверять вам, никакие анонимы из интернета его не окрутят.

- Я думаю, что в этом родителям должен помогать школьный психолог. Но они физически не справляются - просто не хватает времени на всех.

- Мы запланировали специальные мероприятия - обучающие семинары и консультации для школьных психологов, чтобы они были готовы работать с этой темой и с темой зависимости от социальных сетей в принципе. Работа в этом направлении уже началась. У родителей всегда есть возможность обратиться к платному специалисту, наша больница оказывает и такую услугу. Бояться этого не нужно - все конфиденциально, и никто никого на учет не ставит.

Милена: У меня такая проблема - ребенок отказывается учить стихи и вообще заниматься литературой. Говорит, что не хочет общаться с учительницей, - она его третирует. Как разрешить этот конфликт?

- Прежде всего поговорите с учителем, узнайте, как она видит эту ситуацию, как оценивает способности ребенка, понимает ли, что существует проблема. Такого рода конфликты часто бросают тень на всех учителей. Родители озлобляются и начинают оговаривать сразу всех педагогов, а разбираться всегда нужно с конкретным человеком, с его проблемами. Можно поговорить с руководством школы, может быть, ваш случай не единичный. Ну и, конечно, с сыном надо провести беседу. Возможно, ему тоже нужно предпринять усилия, чтобы соответствовать требованиям преподавателя.

- А проходят ли учителя психиатрическую проверку?

- Согласно приказу Министерства здравоохранения № 302-н, представители целого ряда профессий при приеме на работу должны проходить медицинское обследование у психиатра и нарколога. Среди них и учителя. Кроме того, раз в год они должны проходить плановый осмотр. Возможно, ваш сигнал послужит поводом для того, чтобы при следующем осмотре психиатр внимательнее присмотрелся к этому педагогу.

Екатерина: У бабушки начались возрастные изменения. Совсем плохо стало с памятью. Не помнит, что было 5 минут назад, но постоянно вспоминает детство. Путает комнаты, одежду. Что это у нее, маразм? Что можно сделать?

- Симптомы, которые вы описываете, могут проявляться при разных заболеваниях, и, конечно, нужно обследование специалиста. Возрастные изменения происходят у всех, и все: и пожилые люди, и их родственники - должны научиться с этим жить. Вам следует обратиться в геронтологический кабинет нашей больницы - там проведут тщательное обследование и скажут, чем именно вызвано то состояние, в котором оказалась ваша бабушка. Препаратов, помогающих бороться с возрастными изменениями, сейчас много, но использовать их стоит только после консультации со специалистом.

- А как записаться к вам на личный прием?

- Это можно сделать у моего секретаря по телефону: 53–68–92. Принимаю по пятницам, с 9:00 до 11:30, по адресу: ул. Маяковского, 55. Административное здание, второй этаж.

Борис Гинзбург: Не откладывайте рождение ребенка

Заведующий консультативной поликлиникой Калужской областной клинической больницы Борис Григорьевич ГИНЗБУРГ - известный в нашем регионе генетик. Однако большинство вопросов, поступавших на «прямую линию», было связано с порядком оказания медицинской помощи. Борис Григорьевич рассказал, зачем была внедрена электронная запись и почему детей нужно рожать до 35 лет.

Полина: Почему нельзя попасть на прием в центр планирования семьи напрямую?

- Структура Областной больницы немного изменилась. Центр планирования семьи был преобразован в клинико-диагностическое отделение Перинатального центра Областной клинической больницы. В этом отделении, как и во всей Областной больнице, консультации осуществляются только по направлению из первичного звена, т. е. из поликлиники. Вам нужно посетить женскую консультацию по месту жительства, сдать анализы, пройти ряд обследований и получить направление в клинико-диагностическое отделение. Приходить туда, не пройдя обследования и не сдав анализов, смысла нет.

Сергей: Мне нужно попасть в Областную больницу на прием к кардиологу, для этого мне сказали сделать УЗИ сердца и холтер-обследование. Запись на него только на август месяц. А если мне экстренно, хотя бы в течении двух недель, нужно к кардиологу?

- Экстренную медицинскую помощь в нашей больнице оказывают незамедлительно, и ни о каких неделях речи быть не может. Однако холтер, или, как его еще называют, суточное мониторирование ЭКГ - это плановое обследование и к срочным никак не относится. Чтобы получить направление к кардиологу, вам нужно указать на это своему терапевту по месту жительства, а если не поможет, обратиться к заведующему поликлиникой. Уверен, что произошло простое недоразумение и направление на прием к кардиологу вы получите.

- Терапевт предложил мне пройти это обследование платно.

- Это обследование относится к тем, которые нужно проходить по месту жительства, т. е. в поликлиниках. Оно плановое и проводится бесплатно по полису ОМС. На него действительно могут возникать очереди, но таков порядок оказания медицинской помощи. В Областной больнице мы проводим это обследование в основном пациентам нашего стационара, всем остальным – только в том случае, если врача, проводящего консультацию, не устраивают результаты исследования, выполненные по месту жительства.

Валерия: Правда ли, что в Областной больнице скоро закроют отделение офтальмологии?

Вопрос о реорганизации отделения действительно обсуждается, но решенй еще не принято. Сейчас оно работает в прежнем режиме, обращайтесь.

Геннадий: Если у меня куча болезней, почему я не могу напрямую прийти в Областную больницу? Зачем мне идти в поликлинику?

- В Областной больнице работают врачи, имеющие узкую специализацию. Их задача - справляться с болезнями какого-то одного органа, а с кучей должен сначала разобраться врач первичного звена. По большому счету наша задача - проконсультировать не самого пациента, а врача по месту жительства, чтобы он знал, как вас лечить.

Не нужно думать, что, когда мы просим пациентов получать направление у терапевтов в поликлиниках по месту жительства, это наша прихоть. Существует установленный законом порядок направления на лечение. Есть также и тарифное соглашение, согласно которому мы, т. е. Областная больница, не можем получить выплату по полису ОМС за лечение пациента, если он не был направлен к нам из первичного звена. Это значит, что, когда пациент рвется к нам напрямую, он может получить только платные услуги. А с направлением для него все бесплатно. Но не нужно забывать, что медицинские услуги по полису ОМС все равно стоят денег и государством установлен определенный порядок их расходования.

Это требует больше времени, но упорядочивает и упрощает и без того сложную работу врачей. Что до очередей, то они существуют во всех странах с государственной системой здравоохранения, и в сравнении с ними Россия выглядит весьма неплохо. У нас строго установлено, что ожидание консультации узкого специалиста может длиться не более 14 дней, обследования типа МРТ - не более месяца. А при отсутствии ресурса, например, из-за неисправности аппарата - до 3 месяцев.

Более того, у нас уже почти 10 лет работает система электронной записи, которая существенно упрощает жизнь пациентам. Записываясь на прием через сайт, вы сразу проверяете полис - не просрочен ли он. Узнаете точное время, в которое вас примет врач, а значит, имеете возможность распланировать день и избавляетесь от необходимости сидеть в очереди. Вам даже в регистратуру заходить не нужно - амбулаторную карту заранее отнесут в кабинет к специалисту. Система несложная и очень удобная - пользуйтесь.

Людмила: Правда ли, что с возрастом у женщины возрастает риск рождения ребенка с синдромом Дауна?

- К сожалению, это доказанный научный факт. В России средний возраст рождения первого ребенка - 24 года, в Европе - за 30, и там число регистрируемых в популяции случаев синдрома Дауна в два раза больше. Так что, откладывая рождение ребенка на потом, вы с каждым годом увеличиваете риск возникновения возрастзависимой патологии. Причем наследственность отца здесь большой роли не играет - синдром Дауна возникает при нерасхождении хромосом, и в 95% случаев это оказывается женская хромосома. Повторюсь, с возрастом риск увеличивается. Граница - 35 лет, после этого возраста нужен строгий контроль и обследования. Современные технологии позволяют выявить эту и другие патологии на ранней стадии беременности. Так что в современном мире ребенка нельзя откладывать «на потом».

Как добраться

Калужская областная клиническая больница.

Лиц. № ЛО-40-01-001228 от 09.08.2016г.

Рак лучше лечится на ранних стадиях

Илья МОХОВ Сергей ГРИНЕВ На вопросы, связанные с онкологическими заболеваниями, отвечали врачи Калужского областного клинического онкологического диспансера Илья Вячеславович МОХОВ, врач-онколог первой категории поликлиники, и Сергей Валерьевич ГРИНЕВ, заведующий отделением эндоскопии. Они рассказали, как попасть на прием без направления и что нужно для самостоятельной профилактики рака.

Евгения: Современная медицина очень быстро развивается. А существует ли какое-то обследование для выявления предрасположенности к онкозаболеваниям?

- Есть много способов диагностики онкозаболеваний. В нашем распоряжении множество различных методов выявления онкологических процессов, и, если вы обеспокоенны своим здоровьем, вам нужно обязательно прийти на обследование. Ко многим типам рака выявлены так называемые онкомаркеры - специфические вещества, продукты жизнедеятельности опухоли или нормальных тканей в ответ на инвазию раковых клеток, которые обнаруживаются в крови или в моче. В сущности, те же вещества вырабатываются и нормальными здоровыми клетками, но в значительно меньших количествах, чем при опухолях. Однако ни в коем случае нельзя заниматься самодиагностикой. Прежде чем сдавать какие-либо анализы, проконсультируйтесь с онкологом.

Марина: У меня есть родинка с неровными краями, которая увеличивается в размерах. Нужно ли мне идти к онкологу или ее сразу удалять?

- Конечно, вам нужно прийти на прием в онкодиспансер и пройти обследование. Заранее пугаться не нужно - расти может и доброкачественное образование. Но число случаев меланомы кожи и смертность от нее неуклонно растут. Ежегодно меланома уносит жизни более 50 000 человек во всем мире, многие из них погибают вследствие позднего обращения к специалисту. В тоже время у нас есть масса способов диагностировать это заболевание на ранней стадии. Мы даже проводим специальные Дни открытых дверей по диагностике родинок и подозрительных пигментных образований. Тянуть с обследованием не нужно. Что касается удаления, то сегодня сделать это можно самыми разными способами, в том числе и не оставляя следов. Но выбор способа удаления зависит от того, с чем мы имеем дело. Заниматься самодиагностикой и самолечением ни в коем случае нельзя - приходите на прием.

Виктор: Излечим ли рак или операция всегда просто отсрочка?

- Эффективность лечения рака напрямую зависит от стадии заболевания. Во всем мире опухоли на ранних стадиях выявляются в ходе профилактических медицинских осмотров населения. Традиционно выделяют четыре стадии рака: первую и вторую принято называть «ранними раками», а третью и четвертую - «запущенными». У «ранних раков» в большинстве случаев хороший прогноз, их можно быстро и успешно лечить. Запущенный рак тоже можно лечить, но это гораздо сложнее и дороже. Именно поэтому в Калужском областном клиническом онкологическом диспансере действует ряд программ, направленных на раннее выявление рака. Например, уже сейчас начались выезды онкологов, гинекологов и урологов в районы нашей области для проведения консультаций и обследований. Мы постоянно проводим Дни открытых дверей, посвященные тому или иному виду рака, и тогда каждый может пройти обследование без направления из первичного звена. В ближайшее время мы планируем такой день, посвященный диагностике рака толстой кишки.

Елена: Можно ли как-то защититься от этой страшной болезни или она ждет каждого? От человека что-то зависит?

- Конечно, зависит! Есть профилактические мероприятия, которые должно осуществлять наше государство, - защищать нас с вами от внешних факторов, способных вызвать опухоли. Но каждый из нас может и должен сам заниматься профилактикой онкозаболеваний. Во-первых, отказаться от привычных интоксикаций. Курение вызывает рак гортани, легких, а по некоторым исследованиям - и рак желудка. Алкоголь является причиной рака пищеварительной системы. Во-вторых, лечить хронические заболевания - если их забросить, это тоже может привести к развитию рака. В-третьих, нельзя пренебрегать профилактическими обследованиями. Женщина после 38 должна раз в год проходить маммографию. Мужчины после 35 должны проходить обследования у уролога хотя бы раз в два года. После 50 всем необходимы обследования для обнаружения колоректального рака. Те, у кого есть хронические заболевания желудка, хотя бы раз в год должны проходить гастроскопию. Курильщикам нужна ежегодная цифровая флюорография или рентген легких. Одним словом, нужно вести здоровый образ жизни и не подвергать себя ненужным воздействиям вредных веществ. Простые правила, которые почему-то мало кто соблюдает.

Анастасия: У меня сильно болят верхние позвонки. Я рассказала об этом терапевту, он назначил рентген, но он ничего не показал. Может ли это быть какой-нибудь межпозвоночный рак?

- Хорошая новость в том, что «межпозвоночного рака» у вас точно нет. Такого просто не существует. О болях, которые вас мучают, вам нужно поговорить с неврологом - он проведет уточняющие обследования и, вероятно, выявит, в чем причина. Если у него возникнет подозрение, что там протекает какой-то онкологический процесс, то врач направит вас в наш диспансер. Классический рентгеновский метод не является основным при выявлении рака костей, так что в любом случае сначала нужно посетить невролога.

- А беременным женщинам можно проходить такие обследования?

- Женщинам в положении, конечно, многого нельзя. Но существуют методы диагностики, которые не окажут негативного влияния на протекание беременности. Если вы обеспокоены своим здоровьем, то смело идите к врачу.

Людмила: Попасть на прием к специалисту онкодипансера можно, только получив направление в поликлинике по месту жительства?

- Это основной, но не единственный способ. Конечно, если вы обеспокоены появившимися у вас симптомами, лучше сначала поговорить с врачом по месту жительства. Возможно, он не подтвердит ваших опасений. В любом случае, направляя вас к нам, он назначит анализы и обследования, чтобы онколог мог видеть картину целиком. Однако, чтобы попасть на прием к специалисту нашего диспансера, вы также можете распечатать и заполнить анкету, опубликованную на нашем сайте. При наличии положительных ответов анкетирования необходимо обратиться в регистратуру онкодиспансера.

Информацию можно получить по телефону: (4842) 22–19–80. Заполненную анкету нужно иметь при себе!

Как добраться

Калуга, ул. Вишневского, д. 2. Проезд общественным транспортом на автобусах или маршрутных такси №№ 22, 31, 32.

Узнать расписание врачей и записаться на прием к специалисту можно по телефону: (4842) 22–19–80.

Лиц. № ЛО-40-01-001163 от 16.02.2016г.

Стать ближе к пациентам

На вопросы наших читателей на «Прямой линии» отвечал врач-пульмонолог, заместитель главного врача Калужской городской больницы № 4 им. А. С. Хлюстина Олег Сергеевич НАГАЕВ.

- Олег Сергеевич, Хлюстинская больница - одна из старейших в нашем городе. Какие изменения происходят в ней в последнее время?

- Нашей больнице более 200 лет. Её строительство было начато в 1804 году купцом первой гильдии Антоном Семеновичем Хлюстиным. Проектировал больницу крепостной архитектор И. А. Каширин. А велось строительство под наблюдением губернского архитектора Ясныгина. Сначала это была больница для душевнобольных и инвалидов - ряд корпусов, аптечный флигель и домовая церковь Александра Невского во внутреннем дворике. Во время Отечественной войны 1812 года здесь лечились раненые. А во время Великой Отечественной войны размещался госпиталь. Постепенно больница расширялась, появились новые отделения - хирургическое, гинекологическое. Здесь была открыта первая фельдшерская школа, из которой потом вырос Калужский медицинский колледж. Хлюстинская больница до 1968 года являлась областной больницей. Сейчас это крупное современное медицинское учреждение, имеющее все необходимое оборудование. Стационар состоит из 3 отделений терапевтического профиля и специализированных: пульмонологического и эндокринологического отделений. Всего - 205 стационарных коек, есть еще дневной стационар на 10 коек при эндокринологическом отделении и дневные стационары при поликлинических отделениях. Кроме того, в состав больницы входит 7 поликлиник и женская консультация № 4 в пер. Литейный, 7. Имеется ряд диагностических отделений и служб: отделение функциональной диагностики с кабинетами УЗИ, кабинетами для прохождения эндоскопических исследований, рентгенологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, кабинеты для проведения эндоскопии. Все виды медицинской помощи лицензированы.

- Сколько же калужан лечится в больнице?

- К больнице прикреплено свыше 105 тысяч человек. В 2016 году оказана медицинская помощь более чем полумиллиону пациентов. В стационаре за год проходит лечение примерно 6,5 тысячи человек, в дневном стационаре – 3 тысячи.

- Здравствуете, Олег Сергеевич! Очевидно, что многие здания больницы нуждаются в ремонте. Как решается этот вопрос?

- Мы проводим текущий ремонт постоянно. Но зданий много и многие из них требуют ремонта. В 2015–2016 гг. перманентно ремонтировали поликлиническое отделение № 2, поликлиническое отделение № 5, с помощью спонсоров положили тротуарную плитку у здания поликлиники № 1 общей площадью 300 кв. м. Сделали текущий ремонт лечебных корпусов больницы, провели капитальный ремонт приемного отделения с организацией 2 смотровых кабинетов, поста медицинской сестры и кабинета врача. С 2015 года запланировано строительство нового конференц-зала на 100 мест. Уже выполнены работы по демонтажу части перегородок, за счет спонсорских средств проведен монтаж системы отопления, здесь планируется установить оборудование для проведения конференций, дистанционное обучение в рамках НМО, дистанционных консультаций пациентов.

Хочу отметить, что здания больницы - это памятник архитектуры, они должны сохранять свой первозданный облик. Управление по охране памятников следит за этим. Поэтому ремонт затягивается. Многое также зависит от финансирования учреждения.

- Некоторое время назад шла речь о памятнике основателю больницы Антону Семеновичу Хлюстину. Будет ли он установлен?

- В свое время я этим активно занимался. Было выбрано очень хорошее место в парке при больнице. Мы сотрудничаем с архитектором Алексеем Леоновым. У нас уже есть макет памятника Антону Семеновичу Хлюстину, сейчас готовится документация на градостроительный совет. Это наша история, дань памяти людям, построившим здание, которое стоит до сих пор и украшает Калугу и в то же время выполняет свою основную функцию, являясь одним из ведущих лечебных учреждений области.

Сильный коллектив

- Здравствуйте, я лежал в вашей больнице и очень доволен медицинским персоналом, его хорошим отношением. Расскажите подробнее о коллективе.

- Коллектив в больнице действительно сильный. Это грамотные специалисты, имеющие необходимую квалификацию и огромный опыт работы. Среди наших врачей есть люди из числа основателей специализированных отделений и служб, впервые возникших в городе: отличник здравоохранения РФ, врач-эндокринолог Надежда Алексеевна Паночкина, заведующая пульмонологическим отделением Людмила Анатольевна Мельниченко, заслуженный врач РФ Сталина Степановна Иванько, которая длительное время возглавляла 3-е терапевтическое отделение нашей больницы, заведующая лабораторией Ирина Дмитриевна Соломатина. Очень много сделано для развития больницы Ниной Павловной Казубской, которая отработала 37 лет на должности заместителя главного врача по медицинской части.

Так как к больнице прикреплено 105 842 чел. взрослого населения на медицинское обслуживание, очень важна роль первичного звена. В развитии амбулаторно-поликлинической службы большую роль сыграла заведующая поликлиническим отделением № 6 Галина Петровна Бровкина, ранее длительное время работавшая на должности заместителя главного врача по поликлинике. Хотелось бы отметить заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Надежду Николаевну Старикову, т. к. работа данного направления связана с решением сложных, иногда спорных ситуаций и экспертных вопросов, от которых зависит качество оказания медицинской помощи населению.

- А все ли специалисты есть в больнице или каких-то врачей не хватает?

- По поликлиникам оснащенность терапевтами и врачами общей практики составляет порядка 80%, средним медперсоналом - 79%. Кроме того, оказывается амбулаторная помощь по 15 узким специальностям.

Стационар укомплектован более чем на 90%. Всего в больнице работает около 160 врачей и 395 человек среднего медперсонала.

- Сейчас постоянно внедряются новые методики, ваши врачи следят за инновациями в медицине?

- У врачей есть серьезный интерес к обучению, они постоянно совершенствуются. В 2016 году участвовали в конгрессах, конференциях, симпозиумах, выезжали на учебу. В частности, эндокринолог Светлана Дмитриевна Кара была в Москве на 6-й Международной конференции, посвященной диагностике и лечению эндокринных заболеваний. Мы принимали участие в 11-м Национальном конгрессе терапевтов - 4 человека, Национальном конгрессе по болезням органов дыхания – 2 человека, участвовали в 22-м Всемирном конгрессе врачей акушеров-гинекологов – 2 человека. Врачи акушеры-гинекологи посетили конференцию «Репродуктивный потенциал России», проходившую в г. Сочи.

На выездных циклах в 2016 году прошли обучение 46 человек.

К врачу - через Интернет

- Здравствуйте! Хотелось бы узнать, какие виды обследований можно пройти в вашей больнице?

- Диагностическая база у нас очень хорошая. Работает отделение функциональной диагностики. В эндоскопическом кабинете проводим фиброгастродуоденоскопию. И активно развиваем это направление - в конце 2016 года получили новый современный видеогастроскоп. Планируем после проведения ремонта кабинета введение новой диагностической методики - фибробронхоскопии у больных с неясными заболеваниями органов дыхания. Данное оборудование у нас уже имеется. Есть отделение УЗИ, где наряду с УЗИ органов брюшной полости проводим эхокардиографию, УЗИ сосудов брахеоцефальной зоны, УЗИ сосудов конечностей. Оказываем помощь жителям сельских районов (Дзержинского, Мещовского), заключен договор с поликлиникой УВД. Работает кабинет нейрофизиологии, где проводятся: реовазография, электронейромиография, эхоэнцефалография. Проводим холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование АД.

Рентгенологическое отделение - одно из крупнейших в городе. Оно оснащено стационарными рентгенаппаратами, большая часть из которых является цифровыми на 2–3 рабочих места, маммографами и флюорографическими аппаратами, в том числе имеется передвижной маммограф. В 2015 году в 5-м поликлиническом отделении по ул. Социалистической, 2а, отремонтировано помещение и установлен низкодозовый флюорограф. В первом квартале 2016 года открыт кабинет цифровой маммографии.

Лаборатория у нас - одна из крупнейших в городе. Там проводится огромное количество клинических, биохимических, иммунологических обследований, сведения о которых можно получить на сайте больницы.

В физиотерапевтическом отделении проводится весь спектр физиотерапевтических процедур, включая проведение реабилитационных мероприятий и ЛФК.

- Олег Сергеевич, что делается для того, чтобы попасть на прием к врачу и на обследования в поликлинику было проще?

- К врачам можно записаться через Интернет или через терминалы, установленные во всех поликлиниках. Кроме того, врачи в своем кабинете сразу записывают пациентов на повторный прием. Пациенты могут обратиться непосредственно в регистратуру, или записаться по телефону. Для удобства записи и получения необходимой информации в марте 2017 года в 5-м поликлиническом отделении организован колл-центр.

Конечно, на определенные виды обследований существует лист ожидания, но сроки, которые нам предписывает территориальная программа государственных гарантий оказания помощи, - 2 недели - не превышаются.

Мы стремимся стать ближе к пациентам, сделать более своевременными необходимые обследования. Часть медицинских услуг оказываем на месте, в поликлинических отделениях, повышая доступность оказания медицинской помощи населению, часть - в основных диагностических отделениях, расположенных в центральном корпусе больницы.

О молодых специалистах

- Здравствуйте, Олег Сергеевич! Дочь хочет стать врачом. Сейчас она учится в 10-м классе. Скажите, как вы относитесь к молодым специалистам, охотно ли берете их на работу в больницу?

- Мы очень рады молодым специалистам. Больница заключает договоры, в том числе и на их трудоустройство после обучения. В 2016 году к нам пришли 17 молодых врачей: терапевты, эндокринологи, офтальмолог, ЛОР-врач и др.

- Оказываются ли им какие-либо меры социальной поддержки?

- Врачам, которые снимают жилье, в соответствии с Постановлением правительства Калужской области № 121 от 8.04.2010 г. выплачивается компенсация - 11 500 рублей. Кроме того, в соответствии с Постановлением правительства Калужской области № 122 от 8.04.2010 г. медработники могут получать социальные выплаты из областного бюджета для возмещения части ставки ипотечного кредита.

К пневмонии иммунитет не вырабатывается

- Здравствуйте, Олег Сергеевич, у меня кашель не проходит три недели после ОРЗ…

- А вы кроме ОРЗ ничем не болели?

- Нет. Дело в том, что у меня нет гланд, поэтому горло вообще редко болит. А сейчас сухой кашель уже 2,5 недели не проходит. Я делала ингаляции, полоскала горло содой и шалфеем. Терапевт слушал, сказал, что хрипов нет. Обследований никаких не делала.

- Скорее всего, у вас простой катаральный бронхит. Миндалины удалены, а это снижает защитную функцию дыхательной системы. Поэтому надо обратиться к терапевту или пульмонологу, определить необходимый объем обследований и скорректировать лечение.

- Добрый день. Скажите, после перенесенной пневмонии вырабатывается иммунитет?

- К сожалению, нет. Существует национальный календарь прививок, куда включена в том числе вакцинация против пневмококковой инфекции (это одна из основных причин развития пневмонии и у взрослых, и у детей). Кроме того, проводятся прививки по эпидпоказаниям, например вакцинация против гриппа, которую я советовал бы обязательно проводить. Но это будет вакцинальный иммунитет.

- Здравствуйте. У внука было воспаление легких. Я предлагаю делать ему теплые компрессы, а дочь говорит, что нельзя. Кто прав?

- Пневмония - это чаще всего бактериальная инфекция, и она должна лечиться по своим законам под наблюдением врача, в данном случае - врача-педиатра и медицинского персонала. Обязательно назначаются противовоспалительные, отхаркивающие препараты и т. д., согласно имеющимся стандартам медицинской помощи. В острый период проводятся и определенные физиотерапевтические процедуры. Что касается тепла, то, если у ребенка высокая температура, теплые компрессы делать нельзя. Когда острый момент проходит, вы можете применять тепловые процедуры, массаж и т. д.

Как добраться

Больница № 4, г. Калуга, ул. Болдина, д.?4,

справочная служба: 8 (910) 590–21–65,

приемная: 73–37–71.

Лиц. № ЛО-40-01-001272 от 23.12.2016г.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.