«Статус» продолжит работать в Калуге

В связи с появившейся в последнее время информацией о возможном прекращении работы филиала АО «СТАТУС» в городе Калуга, сообщаем, что подобная информация не соответствует действительности. Филиал, как и прежде, будет выполнять все взятые на себя обязательства перед акционерами и эмитентами. Благодарим за доверие.
Генеральный директор АО «СТАТУС» М.Н. Недельский.
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Наша справка
АО «СТАТУС» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и с 1997 года оказывает услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии, выданной ФКЦБ России 12.03.2004 № 10-000-1-00304 без ограничения срока действия. АО «СТАТУС» является членом СРО НФА. В настоящее время АО «СТАТУС» обеспечивает ведение реестров и предлагает полный спектр услуг более 6600 акционерным обществам, расположенным в различных регионах России. АО «СТАТУС» имеет самую обширную трансфер-агентскую сеть – обслуживание эмитентов и акционеров организовано более чем в 140 населенных пунктах России. АО «СТАТУС» имеет индивидуальный рейтинг надежности на уровне «ААА» (максимальная надежность), присвоенный Национальным Рейтинговым Агентством. По исследованию Центрального Банка, проведенного в 2016 г., АО «СТАТУС» занимает второе место среди российских регистраторов.
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