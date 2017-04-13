Главная > Новости > Общество

«Статус» продолжит работать в Калуге

13.04.2017 10:49 0 847
«Статус» продолжит работать в Калуге

В связи с появившейся в последнее время информацией о возможном прекращении работы филиала АО «СТАТУС» в городе Калуга, сообщаем, что подобная информация не соответствует действительности. Филиал, как и прежде, будет выполнять все взятые на себя обязательства перед акционерами и эмитентами. Благодарим за доверие.

Генеральный директор АО «СТАТУС» М.Н. Недельский.

Всю интересующую информацию Вы можете получить:

 Наша справка 

АО «СТАТУС» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и с 1997 года оказывает услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии, выданной ФКЦБ России 12.03.2004 № 10-000-1-00304 без ограничения срока действия. АО «СТАТУС» является членом СРО НФА. В настоящее время АО «СТАТУС» обеспечивает ведение реестров и предлагает полный спектр услуг более 6600 акционерным обществам, расположенным в различных регионах России. АО «СТАТУС» имеет самую обширную трансфер-агентскую сеть – обслуживание эмитентов и акционеров организовано более чем в 140 населенных пунктах России. АО «СТАТУС» имеет индивидуальный рейтинг надежности на уровне «ААА» (максимальная надежность), присвоенный Национальным Рейтинговым Агентством. По исследованию Центрального Банка, проведенного в 2016 г., АО «СТАТУС» занимает второе место среди российских регистраторов.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: погода oбщество

Еще новости из рубрики «Общество»

Калугу вновь ждёт сильный ветер 12.04.2017 09:54

В Калуге потеплеет до +16 10.04.2017 12:34

МЧС предупреждает о сильном ветре 07.04.2017 15:50

На выходных резко похолодает 07.04.2017 10:26

МЧС предупреждает о сильном ветре и грозах 03.04.2017 12:31

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 19 апреля, 19:00
Концерт "Вечер балета"
Филармония
ср 03 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань

Для детей

сб 15 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
вс 16 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества
вс 16 апреля, 15:00
Открытые чтения сказок Корнея Чуковского
Станция Творчества
вс 16 апреля, 15:00
Апрельские мастер-классы для детей
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

пт 14 апреля, 20:00
Концерт Майи Котовской aka Канцлер Ги
Арт-студия Flat
сб 15 апреля, 19:00
Концерт Алексея Вдовина
Арт-студия Flat
пт 14 апреля, 20:00
Концерт "Говори тише"
LofT9
сб 15 апреля, 21:00
Концерт Kaluga Folk Fest
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Таких событий пока нет
Новости компаний

Фундаментальные новости: разновидности и особенности применения

Жители Калужской области стали больше пользоваться интернетом

Как правильно выбирать форекс-брокера

«МегаФон» запустил голос высокой четкости

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 Вчера 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21

Артем Летний's блог - Я видел

Артем Летний 06 апр 2017 20:55

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02