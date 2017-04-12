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Калужанин встал на ось Земли

12.04.2017 16:13 1 401 Александр Фалалеев
Калужанин встал на ось Земли

Руководитель калужской инженерно-изыскательской организации Константин ЧИСТОВ в понедельник, 10 апреля, отправился с научной экспедицией Русского географического общества на Барнео.

Барнео — комплексная высокоширотная арктическая экспедиция, ежегодно организуемая Экспедиционным центром Русского географического общества. Так же называется дрейфующий ледовый лагерь — база экспедиции в непосредственной близости от Северного полюса.

В Арктику Чистов взял с собой рацию. Мы договорились с Константином Геннадьевичем, что он будет держать нас в курсе событий.

Сразу по прибытию на льдину Константин позвонил и сообщил, что добрался нормально. Быстро акклиматизировался, познакомился с теми, кто уже находится в лагере. Погода в Арктике в понедельник была около -30 градусов. К вечеру усилился ветер.

Во вторник вместе с другими членами экспедиции Чистов должен был лететь за американскими и канадскими лыжниками, отправившимися покорять Северный полюс. Однако к центру Земли те дошли только сегодня.

И вот около 15:00 Константин Чистов сообщил, что уже вернулся на льдину с полюса вместе с лыжниками, которые благополучно наконец-то достигли оси Земли.

- Мы летали за лыжниками на вертолёте, - поделился своими впечатлениями Чистов. - Полёт длился всего 20 минут. Мне показали точку пересечения оси вращения Земли с её поверхностью. Ощутил, что подо мной глубина океана больше 4000 метров. И моя поясница на пару минут стала стержнем нашей планеты.

Чистов отправился на Борнео, чтобы изучать, каким способом наиболее эффективно определять уровень ежедневного таяния льдины. Люди находятся на ней до того момента, когда она уменьшится до предельных размеров - примерно метров до 300. До той поры, пока ещё самолёт и вертолёт смогут приземляться.


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Тэги: общество константин чистов

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