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Клещи затаились

10.04.2017 14:20 0 139 Дмитрий Ивьев
Клещи затаились

Небольшое похолодание на минувшей неделе уменьшило количество людей, пострадавших от укусов клещей, до минимума. За семь дней к врачам обратился лишь один человек, сообщили нам в региональном управлении Роспотребнадзора.

- В области заключаются договора на проведение акарицидных обработок в детских оздоровительных учреждениях в период летних каникул с организациями, осуществляющими данный вид деятедьности, подчёркивают в ведомстве.


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Тэги: общество клещи

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