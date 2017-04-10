Клещи затаились

Небольшое похолодание на минувшей неделе уменьшило количество людей, пострадавших от укусов клещей, до минимума. За семь дней к врачам обратился лишь один человек, сообщили нам в региональном управлении Роспотребнадзора.

- В области заключаются договора на проведение акарицидных обработок в детских оздоровительных учреждениях в период летних каникул с организациями, осуществляющими данный вид деятедьности, подчёркивают в ведомстве.