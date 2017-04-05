Калужанка поднялась на 17 место в голосовании на «Мисс Россия»

Как мы уже рассказывали, калужанка Мария Богомазова претендует на выход в главный финал конкурса красоты «Мисс Россия-2017».

На официальном сайте конкурса продолжается голосование за самую красивую девушку страны. Чтобы пройти в следующий раунд, Марии необходимо занять место в первой десятке. Пока наша землячка получила 1455 голосов и занимает 17 место. До десятой позиции ей не хватает около 700 голосов.

Голосовать можно ежедневно на сайте «Мисс Россия».