«Прямая линия»: спросите доктора

В пятницу, 7 апреля, на вопросы калужан в редакции газеты «Комсомольская правда – Калуга» будут отвечать врачи – представители самых разных медицинских специальностей.
С 10:00 до 11:00 у вас будет возможность задать интересующие вас вопросы главному внештатному специалисту Министерства здравоохранения Калужской области психиатру Жукову Игорю Вячеславовичу.
С 11:00 до 12:00 у телефона будет дежурить Борис Григорьевич Гинзбург, заведующий поликлиникой Калужской областной клинической больницы.
С 12:00 до 13:00 на вопросы калужан будет отвечать целый консилиум специалистов Калужского областного клинического онкологического диспансера:
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С 13:00 до 14:00 звонков по телефону «прямой линии» будет ждать Олег Сергеевич Нагаев, врач-пульмонолог, заместитель главного врача Калужской городской больницы № 4 им. А.С. Хлюстина.
Звоните в указанное время по телефону: 8 (4842) 76-86-22.
Вопросы можно оставить заранее в комментариях (внимание: некорректные комментарии и комментарии, не являющиеся вопросами, будут удаляться).
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