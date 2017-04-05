«Прямая линия»: спросите доктора

05.04.2017 16:44 47

В пятницу, 7 апреля, на вопросы калужан в редакции газеты «Комсомольская правда – Калуга» будут отвечать врачи – представители самых разных медицинских специальностей.

С 10:00 до 11:00 у вас будет возможность задать интересующие вас вопросы главному внештатному специалисту Министерства здравоохранения Калужской области психиатру Жукову Игорю Вячеславовичу.

С 11:00 до 12:00 у телефона будет дежурить Борис Григорьевич Гинзбург, заведующий поликлиникой Калужской областной клинической больницы.



С 12:00 до 13:00 на вопросы калужан будет отвечать целый консилиум специалистов Калужского областного клинического онкологического диспансера:

Илья Вячеславович Мохов, врач-онколог поликлиники первой категории.

Сергей Валерьевич Гринев, заведующий отделением эндоскопии, врач-эндоскопист к.м.н.

Владимир Владимирович Сенин, заведующий отделением хирургии, врач-онколог высшей категории.

С 13:00 до 14:00 звонков по телефону «прямой линии» будет ждать Олег Сергеевич Нагаев, врач-пульмонолог, заместитель главного врача Калужской городской больницы № 4 им. А.С. Хлюстина.

Звоните в указанное время по телефону: 8 (4842) 76-86-22.

Вопросы можно оставить заранее в комментариях (внимание: некорректные комментарии и комментарии, не являющиеся вопросами, будут удаляться).