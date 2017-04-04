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Проезд в калужском троллейбусе станет дешевле

04.04.2017 08:42 0 718
Проезд в калужском троллейбусе станет дешевле

Рассказывая на рабочем совещании в Городской Управе в понедельник, 3 апреля, об изменении c 1 апреля тарифа на проезд в общественном транспорте и внедрении его автоматизированной системы оплаты, директор МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса» Вадим Витьков  напомнил, что предельные тарифы утверждены на проезд пассажиров в автобусе в размере 22 руб. за одну поездку, в троллейбусе – в размере 19 руб. за одну поездку при экономически обоснованном тарифе на троллейбус – 21 руб., в автобусе – 24 руб.

В связи с внедрением автоматизированной системы оплаты проезда начат выпуск электронных проездных билетов на два вида транспорта (троллейбус, автобус) без ограничения количества поездок сроком действия 1 месяц. Его стоимость для граждан составляет 700 руб.,  для предприятий – 1300 руб., для учеников  – 220 руб.,  для студентов – 300 руб.,  для «пенсионеров по выслуге лет» – 480 руб. Проездные билеты на два вида транспорта (троллейбус, автобус) для граждан с ограниченным количеством поездок (22 поездки) на 1 месяц обойдутся в 350 рублей, на 2 месяца – 375 рублей, на 3 месяца – 400 рублей. Несложно подсчитать, что при использовании электронных проездных одна поездка для тех, кто пользуется муниципальным городским транспортом, обойдется в некоторых случаях даже дешевле, чем раньше при тарифе в 16 рублей.

Кроме того, планируется сохранить бесплатный проезд для детей в возрасте до 14 лет, детей и родителей из многодетных семей и для пенсионеров, не имеющих права на получение компенсационных денежных выплат, установленных федеральными и региональными нормативными актами.

По мнению Вадима Витькова, разница в стоимости проезда в муниципальном транспорте и коммерческих маршрутках, введение проездных билетов на муниципальные троллейбусы и автобусы будет способствовать привлечению новых пассажиров к муниципальному перевозчику.

В связи с этим Городской Голова Калуги Константин Горобцов дал поручение управлению городского хозяйства разработать и реализовать в течение двух лет комплексную схему организации транспортных перевозок и реализовать ее за два года.

– Мы должны поменять работу с городскими перевозчиками. Калужский троллейбус должен быть главным звеном в схеме транспортных перевозок. Это позволит предприятию проводить модернизацию и увеличить свою долю в транспортном обслуживании населения, а пассажирам получать 100-процентную гарантию на услуги, – подчеркнул градоначальник.


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Тэги: oбщество городской голова калуги константин горобцов вадим витьков

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