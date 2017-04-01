Первого апреля леса Калужской области заполонили вооружённые люди

В субботу, 1 апреля, в Калужской области леса заполонили охотники. Ведь днём ранее в регионе открылся весенний сезон охоты, который продлится до 9 апреля.

- Весенняя охота осуществляется исключительно на водоплавающую и боровую дичь, - напоминают в Минприроды. – При этом в нынешнем году в рамках весенней охоты запрещена охота на серых гусей.