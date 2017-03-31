Иван III – основатель государства Российского

Всероссийская научная конференция с международным участием на тему «Великое стояние на Угре и формирование российского централизованного государства: локальные и глобальные контексты», собравшая в инновационном культурном центре элиту исторической науки, завершилась 31 марта практически единогласным одобрением резолюции, которая, призвана устранить несправедливое замалчивание глобальных исторических процессов, происходивших в 1480 году на Калужской земле.

Два дня 50 учёных с мировыми именами выступали с уникальными докладами, проводили диспуты и круглые столы, брифинги, дискутировали, спорили, устанавливали границы исторических параллелей России 15 века с Европой...

- Такого количества учёных вместе можно встретить разве только в научной библиотеке Российской академии на книжных полках! – так восторженно выдохнул Олег КАЛУГИН, кандидат политологических наук, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, член оргкомитета научной конференции.

И это истинная правда. По словам Владислава Дмитриевича НАЗАРОВА, ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН, даже в Москве, учёные мужи не собирались таким могучим составом уже лет десять. Однако очень и очень актуальная тема, касающаяся не только калужан, и не только россиян, а всей мировой общественности, заставила приехать учёных из многих российских городов, из Эстонии и США в Калугу.

Именно Владиславу Назарову и было поручено ознакомить журналистов, с предварительными итогами конференции. Брифинг состоялся сразу, буквально через пару минут после принятия исторической резолюции.

- Подавляющее большинство участников конференции практически единогласно приняли резолюцию, включающую три пункта, - сказал Владислав Назаров и перечислил:

1. Обратиться в академию наук России, в три министерства, в профильные факультеты ведущих российских вузов страны с просьбой поддержать инициативу конференции выйти в правительство Российской Федерации о признании даты 11 ноября 1480 года в качестве памятной праздничной даты День воинской славы.

2. Учесть изменения в учебных планах средних и высших учебных заведений с учётом признания этой даты. Точнее говоря всех тех событий, которые происходили на протяжении практически полугода в 1480-м и признать необходимым внесения в учебники, с точки зрения становления российской государственности, как самостоятельной и суверенной.

3. Поддержать инициативу правительства Калужской области и общественности по установлению памятника Ивану III на Калужской земле.

- Создание памятника идёт при поддержке и непосредственном участии Российского воеено-исторического общества, - пояснил по третьему пункту Виталий БЕССОНОВ, генеральный директор Калужского объединённого музея-заповедника, кандидат исторических наук. – Проведено несколько конкурсов. И в ближайшее время будет объявлен победитель, и уже все, не только калужане, но и все россияне смогут воочию познакомиться с тем вариантом, который будет выбран. Место, где будет установлен памятник озвучат вместе с утверждением окончательного варианта проекта памятника.

- Поскольку были внесены предложения по изменению некоторых формулировок, текст резолюции в течение недели разошлют всем участникам конференции, - уточнил Владислав Назаров. – Затем, в течение 3-х – 4-х дней мы рассчитываем получить утвердительные ответы, чтобы окончательно отработать текст этой резолюции. А затем уже оргкомитет и те калужские организации, принявшие участие в калужском научном форуме, разошлют резолюцию во все инстанции.

- Все материалы конференции будут опубликованы и изданы с учётом всех самых современных международных требований.

- Было бы очень вожно, - поделился своим мнением Евгений ПЧЁЛОВ, зав. Кафедрой Историко-архивного института, - продолжать научные встречи, посвящённые всей эпохе Ивана III в целом. Поскольку он в историческом сознании недооценён. Хотя эта фигура сопоставима и с Петром I, и с Екатериной II, затенённый менее однозначными личностями типа Ивана Грозного.

- Установление памятника Ивану III, основателю России – это восстановление исторической справедливости, - поделился своими мыслями Александр ДЕГТЯРЁВ, доктор исторических наук, Советник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. – Именно при нём появился нынешний герб. Будем добиваться изменения Федерального закона в отношении установления Дня воинской славы 11 ноября. Этот процесс нуждается в поддержке общественности и журналистов. Надеюсь, что за этой научной конференцией последуют и другие важные форумы. Мы со своей стороны будем поддерживать.

- Не только Иван III забыт историей, - закончил брифинг Владислав Назаров. – И другие исторические личности требуют пристального внимания и переосмысления, как, например, Василий III. Развилка российской истории, когда были две тенденции внутри этого сложного, длительного, противоречивого, но очень интересного процесса: какой облик приобретёт Российская самодержавная монархия – это период, гдет-то с 1460-х годов до начала 1560-х. Вот поле для поисков, исследований, споров и новых конференций. Мы очень благодарны правительству Калужской области, КГУ им К. Э. Циолковского, руководству Исторического музея за возможность собраться и обсудить эту чрезвычайно важную тему. Это был праздник души и ума!