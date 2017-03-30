Усмирение пироманов

Сжигать мусор на территории города нельзя, но… можно.

Дым костра создаёт уют…

… А кроме этого - ещё и вред для здоровья. Даже костёр из обычных дров - берёзы, сосны, осины и других сухих деревьев - далеко не безвреден. Конечно, особого вреда здоровью один-два вечера у костра не нанесут. Но надо стараться избегать вдыхания дыма и иметь в виду, что дым от костра задерживается в организме намного дольше, чем табачный. К тому же, по данным учёных, дым от горящих поленьев содержит в 12 раз больше канцерогенных веществ, чем сигаретный, что существенно повышает риск заболеваний органов дыхания, пищеварения, зрения.

Ещё вреднее для здоровья сжигание сухой травы и листьев. Это связано с тем, что горение происходит при более низкой температуре. Из-за недостатка кислорода средние слои такого костра медленно тлеют, выделяя большее количество опасных для здоровья химических веществ.

По словам заслуженного эколога РФ, профессора КГУ Алексея СТРЕЛЬЦОВА, деревья, растения и листья являются биологическими фильтрами, которые вбирают в себя все вредные вещества из атмосферы. При сжигании всё это снова поднимается в атмосферу и может попасть в наши лёгкие.

При сгорании 1 килограмма травы и листьев высвобождается около 90 граммов микрочастиц дыма. В их состав помимо окиси азота и угарного газа входят такие канцерогены, как свинец, ртуть, формальдегид, бензапирен, диоксин. Считается, что один час, проведённый у костра из тлеющих листьев, по ущербу для здоровья равносилен пятичасовому пребыванию на городской автомагистрали.

Однако сущий ад начинается тогда, когда домовладельцы сжигают на своих участках полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, пенопласт, резину и другую синтетику.

При горении таких материалов выделяется 75 опасных веществ, среди которых - канцерогенные полициклические углеводороды и даже фосген - боевое отравляющее вещество удушающего действия времён Первой мировой войны. При горении резины, кроме того, образуются канцерогенная сажа и оксиды серы, вызывающие респираторные заболевания.

Задача для законодателей

Как пояснили в пресс-службе городской Думы г. Калуги, запрет на открытый огонь в черте города прямо установлен Правилами благоустройства и озеленения территорий, которые являются обязательными для всех физических и юридических лиц. Согласно этому документу, на территории города запрещается разводить костры, сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев, а также мусор в контейнерах.

Однако это скорее благое пожелание, нежели жёсткий правовой запрет. Полиция, например, не имеет правовых оснований для привлечения к ответственности городских пироманов.

По словам представителя пресс-службы УВД, в случае поступления звонка о костре на территории города на место будет направлен участковый. Он составит протокол и передаст его в МЧС, и уже эта структура будет решать вопрос дальше.

Однако взгляд на костры у пожарных тоже специфический. Так, выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов, а также оставление сухостойных деревьев и кустарников является нарушением требований части 1 ст. 20.4 КоАП РФ, которой предусмотрены штрафы: для граждан - до 1500 руб., для организаций - до 200 тыс. руб. Однако этот запрет распространяется только на полосы отвода и охранные зоны автомобильных и железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Что же касается просто костров на городских пустырях или собственных приусадебных участках, тот тут действует Постановление Правительства РФ № 390 от 24.04.2012 г., устанавливающее запрет на разведение открытого огня ближе 50 метров от строений. Если данное требование соблюдено, то привлечь к ответственности не за что, какие бы вредные вещества и в каком бы количестве ни сжигались.

Таким образом, приходится признать, что российское противопожарное законодательство нацелено на предотвращение человеческих жертв и имущественного ущерба, но, к сожалению, экологического аспекта не учитывает.

Послесловие

2017-й год объявлен в России Годом экологии. В Законодательном Собрании Калужской области для выявления наиболее актуальных экологических проблем созданы депутатская комиссия и межведомственная рабочая группа. Хотелось бы, чтобы данная проблема попала в поле зрения областных законодателей и обрела конкретные формы регионального закона либо законодательной инициативы в Государственную Думу РФ.

Если же вы задыхаетесь от дыма костра, разведённого вашим соседом, то вполне можете позвонить в Единую службу спасения Калужской области по телефону: 112, или на «телефон доверия» МЧС: 54-77-90.

Если костёр разведён на расстоянии ближе 50 метров от строений, то огонь потушат, а соседа оштрафуют. Если норма соблюдена - остаётся только терпеть и ждать, когда законодатели вспомнят, что костры могут причинять не только материальный ущерб, но и экологический.

Комментарий в тему

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Александр ТРИФОНОВ: - С начала года, т.е. за неполные три месяца, в области уже произошло 190 пожаров, в результате которых погибли 19 человек. В прошлом году за аналогичный период случилось 193 пожара с 20 погибшими. Иными словами, по всем показателям статистика в области улучшается, но всё равно работы у пожарных более чем достаточно. Что касается палов травы, то в этом году уже было осуществлено 90 выездов пожарных расчётов, растительность уничтожена на площади 33 гектара, и это ещё до начала пожароопасного периода. Основная часть выездов приходится на выходные дни - косвенный показатель того, что причина возгораний - человеческий фактор.

Эта статья была опубликована в №13 газеты «Калужский перекрёсток» от 29.03.2017. Ещё больше интересных статей в электронном архиве издания.