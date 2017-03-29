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В Калуге многодетные семьи год не могут получить землю

29.03.2017 14:51 2 2237 Елена Французова
В Калуге многодетные семьи год не могут получить землю

На днях в редакцию «Калужского перекрёстка» обратилась многодетная мама Елена Попова. Калужанка рассказала, что уже год многодетным семьям не предоставляют земельные участки.

- В последний раз их давали в апреле 2016 года, - сообщила она.

За комментариями мы обратились в пресс-службу городской управы.

- Сейчас рассматриваются возможность предоставления земельных участков в деревне Заречье, проводятся работы по включению в границы населенного пункта территорий в районах деревень Груздово и Юрьевка, а также изменение территориальной зоны - с рекреации на жилую - в деревнях Уварово, Матюнино, Аргуново, - сообщили в горуправе.

Изменения в генеральный план Калуги собираются внести во II квартале 2017 года. И только после этого начнут формировать участки.

Напомним, что с 2012 года семьи, имеющие трёх и более детей, имеют право на бесплатное получение земельного участка. В Калуге за четыре года такой возможностью воспользовались 1223 семьи.


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Тэги: недвижимость общество

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