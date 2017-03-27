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Где можно узнать кадастровую стоимость вашей недвижимости

27.03.2017 12:30 0 262 Татьяна Светлова

В четверг, 30 марта, в редакции «Калужского перекрёстка» состоится «Прямая линия» на тему «Кадастровая стоимость объектов недвижимости». Вы можете узнать:

  • Как определяется кадастровая стоимость вашей недвижимости?
  • Что делать, если вы считаете, что вам неправильно определили кадастровую стоимость?
  • Для чего нужно определение кадастровой стоимости?
  • Почему выросла кадастровая стоимость вашего объекта недвижимости?
  • Что делать, если кадастровая стоимость, указанная в уведомлении, не соответствует данным кадастрового паспорта?

На эти и другие вопросы, касающиеся определения кадастровой стоимости, ответит заместитель начальника отдела кадастровой оценки недвижимости Сергей Николаевич АЛЕКСЕЕВ.

Звоните ему 30 марта с 16:00 до 17:00 по телефону в Калуге: 76-86-22.


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Тэги: недвижимость сергей алексеев

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