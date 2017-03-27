Где можно узнать кадастровую стоимость вашей недвижимости

В четверг, 30 марта, в редакции «Калужского перекрёстка» состоится «Прямая линия» на тему «Кадастровая стоимость объектов недвижимости». Вы можете узнать:
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На эти и другие вопросы, касающиеся определения кадастровой стоимости, ответит заместитель начальника отдела кадастровой оценки недвижимости Сергей Николаевич АЛЕКСЕЕВ.
Звоните ему 30 марта с 16:00 до 17:00 по телефону в Калуге: 76-86-22.
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