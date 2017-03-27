«Брикус»: расширяем границы привычного

«Брикус» – столичная компания, реализующая широкий спектр высококачественных стройматериалов. Одним из направлений ее деятельности является комплектация малоэтажного и многоэтажного домостроения.
В 2016 году компания «Брикус» открыла филиал в Калуге, предложив жителям города все богатство выбора продукции и полный пакет услуг, доступных в столице.
Что мы предлагаем жителям Калуги?
«Брикус» – это новый формат ведения бизнеса, при котором рядовым покупателям (по особой договоренности с производителями) предоставляются эксклюзивные ценовые условия. По факту стоимость продукции в «Брикус» может быть ниже, чем у самого завода-изготовителя. В создании этой модели мы применили опыт крупных международных компаний, ставших легендами рынка строительных материалов.
В нашем ассортименте предложена продукция более чем 110 изготовителей со всего мира. Теперь, даже если вам необходим особо редкий вид импортного кирпича, за ним не придется ехать в Москву: всё, что вам нужно, можно выбрать на месте. В нашем каталоге кирпича – более 500 позиций. Это более чем достаточно даже для ценителей самой необычной строительной керамики.
Брикус сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными производителями - Braer, Feldhaus Klinker, Wienerberger, Nelissen, quick-mix, Славянским кирпичным заводом и многими другими. Многие из них предоставили нам статус официального дилера. Также наша компания входит в топы дистрибьюторов ряда крупных производителей. К примеру, в топ-3 лучших дилеров компании Braer, не покидая его с 2009 года.
Чем кроме низких цен «Брикус» выгоден для частных покупателей?
Существенная экономия. Нашим клиентам доступен пакет обслуживания, предоставляющий им возможность значительно снизить расходы на частное строительство: воспользовавшись этим пакетом, вполне реально сэкономить на покупке стройматериалов до 100 000 рублей. Схема экономии проста: в «Брикус» вы платите только за сам материал, не оплачивая при этом издержки продавца на транспортировку и услуги хранения.
В отличие от многих строительных рынков и других конкурентов в «Брикус» вам нужно только выбрать в офисе подходящую позицию товара. После этого заказ в короткий срок будет укомплектован и прямо с завода доставлен на вашу стройплощадку.
Профессиональный выбор стройматериалов. Приоритетом в деятельности компании «Брикус» является реализация керамических материалов для строительства. При этом мы предлагаем ассортимент, который включает в себя все наиболее востребованные категории стройматериалов - «от фундамента до кровли» - как отечественного, так и зарубежного производства. В наш каталог входят ЖБИ, облицовочный и строительный кирпич, поризованные крупноформатные керамические блоки, газобетон, строительная химия, растворные смеси, тротуарная плитка, различные виды кровли, архитектурные элементы фасадного декора - всё от самых доступных по цене позиций до эксклюзива.
Наш ассортимент подбирается на конкурсной основе: оценивая стройматериалы в «Брикус», вы можете быть уверены в качестве предлагаемого нами товара.
Весь спектр нашей продукции представлен на нашем официальном сайте: кирпич-калуга.рф. Мы сделали свой сайт удобным и интуитивно понятным: здесь вы можете подобрать нужную позицию, сравнить разные виды продукции, получить онлайн-консультацию и заказать обратный звонок.
Удобный офис с демонстрационным залом. Предпочитаете увидеть образцы продукции «вживую»? В калужском офисе «Брикус» для вас работает большой демонстрационный зал, в котором представлены сотни позиций строительных материалов. Наши консультанты ответят на все вопросы о свойствах и особенностях каждой позиции продукции, помогут с выбором и расчетом количества стройматериала.
Быстрая доставка до стройплощадки. Вам не нужно беспокоиться о доставке: заказ оперативно доставляется собственной транспортной службой компании «Брикус». К вашим услугам – парк грузовой техники. Часть автомобилей оснащена средствами саморазгрузки.
Ответственное хранение. Вам не нужно думать о том, где хранить купленные заранее стройматериалы: «Брикус» предоставляет услугу ответственного хранения на собственных складах на выгодных условиях.
Чем сотрудничество с «Брикус» выгодно для коммерческих застройщиков?
Миссия компании «Брикус»
Наша стратегическая цель, главная задача, которую мы перед собой ставим, – сделать ассортимент мирового рынка строительных материалов доступным для российского потребителя. Мы многое сделали для того, чтобы добиться этой цели.
Оцените все возможности, которые предоставляются клиентам «Брикус», посетив офис филиала в Калуге по адресу:
Будем рады ответить вам на все интересующие вас вопросы по телефонам:
Сайт: «Брикус»
В Калуге растет популярность интернет-шоппинга 27.03.2017 15:03
На Правом берегу откроется стоматологический пункт 24.03.2017 12:08
Известный столичный шеф-повар научит калужан готовить курицу 24.03.2017 10:55
Как переобуть свой автомобиль быстро, качественно и с выгодой? 24.03.2017 10:54
Весенняя выставка недвижимости — уже завтра! 24.03.2017 10:50
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: