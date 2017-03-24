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Как мы реанимировали «балконное чудо»

24.03.2017 15:31 8 1099 Оксана КОЛОСОВА
Как мы реанимировали «балконное чудо»

Продолжаем «Дачный марафон»!

Как я рассказывала, мой персональный «Дачный марафон» стартовал 1 марта с посадки декоративных помидоров «балконное чудо». Мини-парник, сделанный из коробки из-под печенья, я поставила на рабочем столе. Относить его домой не стала по очень уважительной причине: у нас живёт кошка, которая неравнодушна к любой растительности. Это животное поедает всё травянистое. Поэтому вырастить помидоры в домашних условиях просто нереально.

Первое зёрнышко проросло накануне 8 Марта. Ещё утром его было едва видно. Коллеги поначалу даже засомневались, что это росток. Но уже к обеду стало понятно: я не ошиблась. Растение росло буквально на глазах.

Придя на работу после восьмимартовского выходного, я обнаружила в своём «парнике» ещё два ростка! Причём стебельки у них были уже достаточно высокими, подпирали крышку коробки. А ведь меня не было на работе всего один день!

Таблетки с проросшими семенами я переложила в другую «теплицу» - открытую. Поскольку окна нашей редакции выходят на северную сторону и солнце к нам заглядывает нечасто, моё «балконное чудо» решили перенести в офис к нашим коллегам из журнала «Золотой квадрат». В их кабинете, в отличие от нашего, весь день солнечно.

К выходным рассада подтянулась ещё больше. Я этому радовалась. Мне казалось, чем выше стебелёк, тем лучше. Но сотрудники авторитетно заявили, что это не очень хорошо: мол, стебель слишком тонкий, может не выдержать нагрузку и сломаться.

Мне посоветовали озадачиться пересадкой рассады из таблеток в более глубокую ёмкость, в которой большая часть ещё неокрепшего стебля будет находиться в земле. Однако я забегалась, грунт и горшочки покупать было некогда. А когда пришла на работу в понедельник, то увидела, что помидорчики мои стоят грустные и поникшие. Я уже хотела было начать оплакивать их, но коллеги из «Золотого квадрата» сказали, что отчаиваться рано, и полили рассаду. Уже через час она ожила, приподнялась и передумала умирать.

Знакомьтесь - это Вика ЖИДКОВА, менеджер «Золотого квадрата» и по совместительству один из «реаниматологов» моих помидоров.

Каюсь: я оказалась не самым добросовестным огородником. Своих «подшефных» навещаю не каждый день. Но благодаря заботе прекрасных «реаниматологов» из «Золотого квадрата» моё «балконное чудо» чувствует себя хорошо (тьфу-тьфу-тьфу), обрастает новыми листиками. Стебельки стали немного толще и покрылись лёгким пушком. Грунт для пересадки помидоров уже купила. Осталось только разжиться горшками.

Ещё три зёрнышка так и не проросли. Знакомые сказали, что они могут проклюнуться и через три недели, и через месяц. Поэтому таблетки с грунтом пока не выкидываю, добросовестно смачиваю их по мере необходимости водой и жду: вдруг чудо ещё произойдёт?

Уважаемые читатели, вы тоже можете присоединиться к нашему садово-огородному эксперименту. Расскажите о том, что собираетесь посадить на своих грядках, поделитесь с нами советами.

Ждём писем с рассказами и фотографиями:

  • по адресу: г. Калуга, ул. Комарова, 36, «Калужский перекрёсток».
  • Наш e-mail: perekrestok@kp.kaluga.ru.
  • Телефон: (4842) 79–04–54.

Эта статья была опубликована в №12 газеты «Калужский перекрёсток» от 22.03.2017. Ещё больше интересных статей в электронном архиве издания.


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Тэги: дачный марафон общество

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