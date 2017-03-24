Сахар и рыба подешевели за неделю

Правительство Калужской области опубликовало данные по изменению цен в магазинах региона за прошедшую неделю.
По данным мониторинга, сахар-песок подешевел на 2,9%, рыба – на 1,3%, сметана – на 1,1%, сыр – на 1,4%, огурцы – на 4,1%, томаты – на 4,8%, яблоки - на 1,7%.
Вместе с тем, повысились цены на куриное – на 0,95% и сливочное масло – на 0,9%.
- В Калуге среди соседних областных центров регионов ЦФО минимальные цены наблюдаются на сыры, яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, рис, картофель, помидоры, - говорится в сообщении правительства. - Максимальные – на консервы мясные и масло сливочное.
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