Сахар и рыба подешевели за неделю

Правительство Калужской области опубликовало данные по изменению цен в магазинах региона за прошедшую неделю.

По данным мониторинга, сахар-песок подешевел на 2,9%, рыба – на 1,3%, сметана – на 1,1%, сыр – на 1,4%, огурцы – на 4,1%, томаты – на 4,8%, яблоки - на 1,7%.

Вместе с тем, повысились цены на куриное – на 0,95% и сливочное масло – на 0,9%.

- В Калуге среди соседних областных центров регионов ЦФО минимальные цены наблюдаются на сыры, яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, рис, картофель, помидоры, - говорится в сообщении правительства. - Максимальные – на консервы мясные и масло сливочное.