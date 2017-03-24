На Правом берегу откроется стоматологический пункт

24.03.2017 12:08 362

Инициатива правобережцев об открытии в микрорайоне стоматологического пункта получила продолжение. 24 марта в Городской Управе состоялась рабочая встреча Городского Головы Константина Горобцова с министром здравоохранения региона Константином Барановым и главным врачом Калужской областной стоматологической поликлиники Владимиром Цукановым.

В беседе стороны затронули вопросы оказания на Правобережье терапевтической и ортопедической помощи в сфере стоматологии, а также развития медицинских учреждений в целом. Для пункта стоматологической помощи в микрорайоне подобрано подходящее помещение на улице Академической, 8. В ближайшее время начнется подготовка необходимых документов для передачи этого объекта министерству здравоохранения Калужской области. Вместе с тем обдумываются мероприятия по формированию земельного участка для сооружения входной группы для нового учреждения. Специально оборудованный вход позволит предусмотреть все необходимое для удобства пациентов с ограниченными возможностями и мам с детскими колясками.

С этого начнется развиваться сеть медицинских учреждений шаговой доступности в микрорайоне.

– Мы дали задание всем здешним застройщикам, чтобы они впредь предусматривали в своих новостройках как можно больше нежилых помещений на первых этажах, а также отдельно пристроенных. Все это в первую очередь будет использоваться для развития медицинской отрасли, – отметил Константин Горобцов.

Фото С. Гришунова