На Правом берегу откроется стоматологический пункт

Инициатива правобережцев об открытии в микрорайоне стоматологического пункта получила продолжение. 24 марта в Городской Управе состоялась рабочая встреча Городского Головы Константина Горобцова с министром здравоохранения региона Константином Барановым и главным врачом Калужской областной стоматологической поликлиники Владимиром Цукановым.
В беседе стороны затронули вопросы оказания на Правобережье терапевтической и ортопедической помощи в сфере стоматологии, а также развития медицинских учреждений в целом. Для пункта стоматологической помощи в микрорайоне подобрано подходящее помещение на улице Академической, 8. В ближайшее время начнется подготовка необходимых документов для передачи этого объекта министерству здравоохранения Калужской области. Вместе с тем обдумываются мероприятия по формированию земельного участка для сооружения входной группы для нового учреждения. Специально оборудованный вход позволит предусмотреть все необходимое для удобства пациентов с ограниченными возможностями и мам с детскими колясками.
С этого начнется развиваться сеть медицинских учреждений шаговой доступности в микрорайоне.
– Мы дали задание всем здешним застройщикам, чтобы они впредь предусматривали в своих новостройках как можно больше нежилых помещений на первых этажах, а также отдельно пристроенных. Все это в первую очередь будет использоваться для развития медицинской отрасли, – отметил Константин Горобцов.
Фото С. Гришунова
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