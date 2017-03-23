Анатолий Артамонов: наша цель – укрепление экономической самостоятельности региона

23.03.2017 16:51 569

В четверг, 23 марта, под председательством Виктора Гриба состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области. В этот раз там было особенно многолюдно и торжественно. Отчет губернатора о результатах деятельности правительства региона за 2016 год – это и наиболее полный анализ ситуации в регионе, и выражение личной позиции Анатолия Артамонова по наиболее злободневным вопросам, и предельно конкретизированный план работы властей в текущем году.

Промышленное производство

Свой доклад Анатолий Дмитриевич начал со своего любимого детища – промышленного производства. Повод для гордости есть: впервые после введения экономических санкций в регионе зафиксирован рост промышленного производства, причём в наиболее высокотехнологичной и ресурсоемкой сфере – обрабатывающем производстве. Наиболее высокими темпами росли производство фармацевтической продукции (+37%), электрооборудования (+25%), автомобилей (+20%).

По объёму отгруженной продукции обрабатывающих производств на душу населения Калужская область заняла 1-е место в Центральном федеральном округе. При этом доля инвестиций в валовом региональном продукте ежегодно держится на уровне 29-33% - это при том, что в среднем по России данный показатель составляет 18% и Президентом поставлена задача довести его до 25%.

Новые производства – это не только налоги для бюджетной сферы, но и рабочие места. По словам губернатора, в 2016 году в результате реализации инвестиционных проектов создано около 2 тысяч рабочих мест.

Малый бизнес обеспечивает занятость пятой части трудоспособных калужан, поэтому это направление также находится в сфере внимания правительства области. По словам губернатора, в прошлом году деятельность малого и среднего бизнеса была поддержана налоговыми каникулами, благодаря чему количество таких предприятий выросло на 10%.

Дополнительно 1900 предпринимателей в прошлом году получили поддержку в сумме 117 миллионов рублей. Государству это выгодно, потому что на каждый рубль субсидий они вернули 4 рубля в виде налогов.

Агропром развивается

Уже второй год Калужская область занимает второе место в России по темпам прироста производства молока.

- Кстати, на первом месте – Ингушетия, там объёмы вообще несерьёзные по сравнению с нашими, - ревниво уточнил Анатолий Дмитриевич. Такой показатель – результат начатой несколько лет областной программы «100 роботизированных ферм». Сейчас в области работают уже 114 роботизированных доильных установок. Программа оказалась настолько успешной, что её решили продлить ещё на 3 года.

Итог: по молоку и картофелю в прошлом году регион удовлетворил свои потребности на 100%, по мясу и овощам – на 90%.

- В этом году мы приложим все усилия, чтобы полностью перейти на самообеспечение и по этим позициям, - отметил руководитель региона.

Новое перспективное направление – развитие высокотехнологичного производства на базе выращивания местного сырья. В Козельском районе на площади в 20 тысяч гектаров разворачивается проект по комплекс предприятий по глубокой переработке льна, работающих на местном сырье.

«Зарплата в конверте – это подачка, нормальному человеку должно быть стыдно такое принимать»

Бюджет на этот год сбалансирован, власти будут финансировать все защищенные статьи бюджета. При этом новых обязательств регион брать на себя пока не будет.

Средняя заработная плата за прошедший год, по словам руководителя региона, выросла на 5,3 процента, составив 31504 рубля. При этом в области самый низкий уровень безработицы в ЦФО – всего 4,7% от всего экономически активного населения.

- На поддержку инвалидов, детей-сирот, пожилых людей, многодетных семей в этом году будет направлено более 6 миллиардов рублей, - вдумайтесь в эту цифру, отметил Анатолий Артамонов.

Строительство и газификация

Калужская область входит в первую тройку в ЦФО по объему строительных работ. Капитальный ремонт в 2016 году выполнен в 472 домах. В этом году ремонт затронет еще 380 домов.

В рамках реализации программы переселения в области ликвидировано 95 тысяч метров аварийного жилья. В 13 районах построено и реконструировано 36 объектов и 40 километров сетей водопроводного и канализационного хозяйства.

В муниципальной сфере в прошлом году были построены современная школа на Правом берегу в микрорайоне Кошелев проект, ФОКи в Малоярославце, Медыни, Думиничах, инновационный культурный центр в Калуге. В этом году будет начато строительство кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Мы начинали с уровня газификации села в 19%»

На сегодня уровень газификации области – 81%, в сельской местности – 66%. В прошлом году было газифицировано более 2 тысяч домов, приблизительно столько же планируется подключить и в этом году.

«Управляющие компании бессовестно воруют деньги у населения и никакой ответственности за это не несут»

Губернатор призвал надзорные органы совместно с общественностью приложить максимум усилий для наведения порядка в сфере ЖКХ, прежде всего – с платежами населения. По его словам, накопленные долги перед энергоснабжающими организациями – это прежде всего вина управляющих компаний.

Вместо новых больниц – лучший доступ к уже имеющимся

По словам Анатолия Артамонова, оптимизация здравоохранения – это ни в коем случае не банальная ликвидация, а более рациональное использование имеющихся ресурсов.

В этой сфере, по мнению губернатора, медикам нужно преодолеть местечковость и предоставить человеку самому выбирать где именно он желает получать медицинскую помощь. А чем крупнее населённый пункт, тем лучше оснащение медицинских учреждений, а значит и выше качество медицинской помощи.

По мнению Анатолия Дмитриевича, целесообразно внедрить такую практику, чтобы в районных и областных лечебных учреждениях были не только кареты «Скорой помощи», но и автобусы для доставки амбулаторных больных из удаленных населенных пунктов.

В завершении Анатолий Артамонов отметил конструктивное сотрудничество исполнительной власти с Законодательным Собранием.

Комментируя отчет главы региона, председатель Законодательного Собрания Виктор Гриб отметил, что Анатолий Артамонов в своем всеобъемлющем докладе ответил на все вопросы депутатов, полностью осветил обстановку в области.

- На встрече с Николаем Любимовым президент России Владимир Путин призвал выходца из нашего региона добиться на Рязанской земле сопоставимых с Калужской областью результатов. Это наиболее убедительная оценка работы областного правительства, - отметил руководитель областного парламента.

По его мнению, важно, что в 2016 году область развивалась, возобновился рост промышленности, выполнены все социальные программы и обязательства, в полном объеме финансировались сферы образования и здравоохранения.