82 калужанина попали в больницы с ОРВИ

За минувшую неделю ОРВИ заболели 7147 жителей Калужской области, отмечено 6 случаев гриппа. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Темп роста заболеваемости 18,9%. Грипп зарегистрирован в Калуге, Людиновском и Юхновском районах.
В больницы региона было госпитализировано 82 человека с респираторными инфекциями.
На прошедшей неделе приостанавливался учебный процесс в 20 классах в 8 школах области.
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