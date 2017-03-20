82 калужанина попали в больницы с ОРВИ

За минувшую неделю ОРВИ заболели 7147 жителей Калужской области, отмечено 6 случаев гриппа. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Темп роста заболеваемости 18,9%. Грипп зарегистрирован в Калуге, Людиновском и Юхновском районах.

В больницы региона было госпитализировано 82 человека с респираторными инфекциями.

На прошедшей неделе приостанавливался учебный процесс в 20 классах в 8 школах области.