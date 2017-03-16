Главная > Новости > Общество

С предпринимателями продолжается разъяснительная работа

16.03.2017 16:58 0 430
С предпринимателями продолжается разъяснительная работа

Управление экономики и имущественных отношений ведет разъяснительную работу с индивидуальными предпринимателями и продавцами, осуществляющими свою деятельность на ярмарке под куполом здания бывшего колхозного рынка.

В четверг, 16 марта, на этой площадке с предпринимателями в очередной раз встретился заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Роман Евстратов, который напомнил им, что ярмарочная торговля «под куполом» прекращается 31 марта.

– Все предприниматели, осуществляющие здесь свою деятельность, получили соответствующие уведомления, – сказал Роман Евстратов  корреспонденту «Калужской недели». – В свою очередь управление экономики предлагает им список альтернативных мест, в том числе на муниципальных площадках, где они могут вести торговлю.  Многие предприниматели, кстати, уже начинают переходить на них, не дожидаясь 31 марта, или занимаются поиском мест самостоятельно.

Роман Евстратов  также сообщил, что нет никаких оснований рассчитывать на то, что после 31 марта торговля на ярмарке «под куполом» может продолжиться, поскольку дело, находящееся сейчас в арбитражном суде, касается не здания, где проводится торговля, а земельного участка, и в любом случае это никак не повлияет на решение о прекращении ярмарочной торговли.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: oбщество городской голова калуги

Еще новости из рубрики «Общество»

«Включение подвала в общее имущество не оправдывает рост ОДН в 3 раза» 16.03.2017 15:09

Александр Иванов провёл приём граждан 16.03.2017 09:45

Спорткомплекс в сквере Волкова планируют начать строить в этом году 14.03.2017 16:19

Из 69,3 миллиона рублей дополнительных доходов 58,5 потратят на дороги 13.03.2017 12:54

Дом под микроскопом 07.03.2017 14:00

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 18 марта, 18:00
Проект "Первые свидания"
Калуга
вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 18 марта, 10:30
Мастер-класс "Кукла Мартиничка"
Дом мастеров
сб 18 марта, 12:00
Музыкальное шоу "Мой маленький Пони"
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 14:00
Детские мастер-классы
Lounge-bar, чайхана
сб 18 марта, 16:00
Мастер-класс "Шоколадный бум"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)

Концерты

пт 17 марта, 19:00
Органный концерт "Баху посвящается"
Дом музыки
пт 17 марта, 20:00
Концерт Виктора Каменского
Арт-студия Flat
пт 17 марта, 21:00
Концерт Sabbath Inside
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 18 марта, 19:00
Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы»
Арена КТЗ, ДК

Кино

Логан
Сплит
Конг: Остров черепа
Зверопой
Блоги компаний

Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

13 мар 2017 14:10
Новости компаний

С начала 2017 года Калугаэнерго расчистило 324,5 га трасс воздушных линий электропередачи

Более 100 тысяч абонентов «Ростелекома» в Калужской области пользуются Единым личным кабинетом

МРСК Центра и Приволжья в 2016 году присоединило к электросетям Калужской области крупнейший в ЦФО тепличный комплекс

Распространенные заблуждения о Форексе

Новости Обнинска
Блоги

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59

Броневичок - Фотопечать на футболках.

Игорь Гудвин 07 мар 2017 07:51

Броневичок - Широкоформатная ультрафиолетовая печать! Печать по фото на холстах. Печать на футболках и т.д.

Игорь Гудвин 04 мар 2017 07:49