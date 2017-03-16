С предпринимателями продолжается разъяснительная работа

16.03.2017 16:58 430

Управление экономики и имущественных отношений ведет разъяснительную работу с индивидуальными предпринимателями и продавцами, осуществляющими свою деятельность на ярмарке под куполом здания бывшего колхозного рынка.

В четверг, 16 марта, на этой площадке с предпринимателями в очередной раз встретился заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Роман Евстратов, который напомнил им, что ярмарочная торговля «под куполом» прекращается 31 марта.

– Все предприниматели, осуществляющие здесь свою деятельность, получили соответствующие уведомления, – сказал Роман Евстратов корреспонденту «Калужской недели». – В свою очередь управление экономики предлагает им список альтернативных мест, в том числе на муниципальных площадках, где они могут вести торговлю. Многие предприниматели, кстати, уже начинают переходить на них, не дожидаясь 31 марта, или занимаются поиском мест самостоятельно.

Роман Евстратов также сообщил, что нет никаких оснований рассчитывать на то, что после 31 марта торговля на ярмарке «под куполом» может продолжиться, поскольку дело, находящееся сейчас в арбитражном суде, касается не здания, где проводится торговля, а земельного участка, и в любом случае это никак не повлияет на решение о прекращении ярмарочной торговли.