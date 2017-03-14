В Калуге сотрудникам «Скорой» выдадут «тревожные кнопки»

«Скорая помощь» Калуги заключила с Росгвардией договор об охране бригад. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил главный врач «Регионального центра Скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Константин КОНДРАШОВ.

- Это наше решение. Мы его приняли в связи с участившимися случаями нападения на медицинских работников по всей стране, - сообщил он.

Подобные случаи происходят и в Калуге.

- Как правило, конфликт медработники пытаются решить на месте, без привлечения полиции, - пояснил Кондрашов.

Но это не всегда удаётся.

Уже со следующей недели автомобили «Скорой» начнут оборудовать специальными базами, а сотрудникам выдадут «тревожные кнопки».

- После нажатия кнопки сигнал через передатчик поступит на пульт Национальной гвардии. Думаю, в течение 3-5 минут сотрудники вневедомственной охраны смогут прибыть на место, - добавляет Кондрашов. – Сначала мы протестируем, как будет работать система на нескольких машинах. Если нам понравится, оборудуем все автомобили.