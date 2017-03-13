В канун юбилея главе регионального Минфина вручат медаль

В пятницу, 10 марта, опубликовано постановление губернатора о награждении медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» I степени регионального министра финансов Валентины АВДЕЕВОЙ.

В постановлении говорится, что награду она получит «за особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социально-экономическому развитию области».

К слову, 29 марта Валентине Ивановне исполнится 60 лет. Пять лет назад – в канун своего 55-летия - она была награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Теперь же Валентина Авдеева станет обладательницей медалей «За особые заслуги перед Калужской областью» всех трёх степеней, ведь получение медали I степени возможно только при наличии наград II и III степеней.

Эта награда даст ей, в частности, право получать ежегодную пожизненную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей.