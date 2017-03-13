Из 69,3 миллиона рублей дополнительных доходов 58,5 потратят на дороги

13 марта состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Александра ОДИНОЧНИКОВА.
Члены комитета одобрили поправки в бюджет города.
Доходная часть бюджета увеличивается на 69,3 миллиона рублей за счёт поступлений из областного бюджета и собственных доходов муниципалитета, также производится перераспределение уже заложенных в бюджете средств.
58,5 миллионов рублей будет направлено на проведении ремонта автомобильных дорог общего пользования.
12,5 млн. рублей выделяется на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах пригородной зоны.
6,5 млн. рублей выделяется на предоставление субсидий калужским сельхозпроизводителям в целях обновления и модернизации сельхозтехники.
4,2 миллиона рублей выделятся для выплаты компенсаций отдельным категориям граждан взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
Миллион рублей будет направлен на поддержание и развитие электронной системы экологического управления города Калуги.
800 тысяч рублей будет дополнительно выделено на проведение капремонта жилых домов.
204 тысячи рублей выделяется на приобретение игровых модулей для спортивных площадок школ № 1 и № 25.
Депутаты подержали предложение о согласовании мирового соглашения между Городской Управой и застройщиком ООО «Караван». В счёт погашения задолженности по арендной плате и пени, застройщик передаст в муниципальную собственность 4207/10000 доли от нежилого помещения общей площадью 297,4 кв. м в доме № 11 по улице Спартака.
Было одобрено решение о занесении граждан на Доску Почёта «Дела и люди». На Доску Почёта будут занесены двадцать калужан – представителей промышленности, сельского хозяйства, бизнеса, образования, здравоохранения и культуры. Торжественное открытие обновлённой Доски Почёта традиционно состоится 1 мая.
Также в ходе заседания комитета были внесены технические поправки в Регламент Городской Думы и Положение о звании «Почтенный гражданин города Калуги».
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