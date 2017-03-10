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Работники Центрального рынка просят продлить срок аренды

10.03.2017 12:52 38 2620 Оксана КОЛОСОВА

В четверг, 9 марта, предприниматели, работающие на территории Центрального рынка, опубликовали обращение на имя городского головы Калуги Константина Горобцова. Работники торгового объекта просят градоначальника о продлении сроков аренды, которая, как мы рассказывали, заканчивается 31 марта.

- В связи с тем, что вопрос о реконструкции здания Центрального рынка г. Калуги и прилегающей к нему территории до настоящего времени находится на стадии общественной дискуссии, в целях сохранения рабочих мест и пополнения бюджета г. Калуги за счёт уплачиваемых предпринимателями арендных платежей просим Вас продлить аренду территории и здания рынка муниципальным унитарным предприятием «Стадион «Центральный», - говорится, в частности, в обращении.

Со своей стороны предприниматели пообещали свою помощь по приведению в порядок территории, прилегающей к зданию рынка, и поддерживать его до начала работ по реконструкции здания купола и благоустройству земельного участка, на котором он находится.

Напомним: ранее с аналогичной просьбой к городскому голове обращались Уполномоченный по защите прав предпринимателей Калужской области Андрей КОЛПАКОВ и руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Андрей МОРОЗОВ. Однако Константин Горобцов их предложение не поддержал. По его словам, чтобы начать делать проект реконструкции купола, проектировщику нужно зайти в здание. А для этого необходимо прекратить там торговлю и провести демонтажные работы вокруг купола, в том числе – демонтаж административной части здания.

Между тем, как нам стало известно, павильоны, которыми облеплено здание крытого рынка, являются частной собственностью и зарегистрированы как объекты капитального строительства. Поэтому, прежде чем снести эти палатки, город должен их выкупить. Подробнее об этом читайте позже на нашем сайте.


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Тэги: рынок общество андрей морозов константин горобцов андрей колпаков

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