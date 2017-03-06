Эксперты: Николай Любимов – единственный из «назначенцев», кто взаимодействует с предшественником

Как мы уже рассказывали, в середине февраля бывший городской голова Калуги и заместитель губернатора Николай Любимов возглавил Рязанскую область. Фонд «Петербургская политика» на днях рассказал о первых итогах деятельности новых глав регионов, назначенных президентом в начале года.
- Первый опыт работы назначенных в феврале врио губернаторов тоже заметно различается, - говорится в докладе. - В целом избегая как жесткой конфронтации с элитами, так и избыточного числа даваемых обязательств (чаще эта тема переносится на несколько месяцев – ожидаемого времени разработки некоей программы, стратегии или аудита), они с разной скоростью погружаются в местную проблематику.
По мнению экспертов, Любимов действует в подчеркнуто диалоговом режиме, провозгласив в качестве приоритета выслушивание всех точек зрения и ориентируясь на наработки из собственного муниципального опыта. При этом он единственный из «назначенцев», подчеркнуто взаимодействующий с предшественником: Олег Ковалев стал советником врио губернатора на общественных началах, и они иногда совместно участвуют в публичных мероприятиях.
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