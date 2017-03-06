Главная > Новости > Общество

Эксперты: Николай Любимов – единственный из «назначенцев», кто взаимодействует с предшественником

06.03.2017 15:32 2 394 Дмитрий Ивьев
Эксперты: Николай Любимов – единственный из «назначенцев», кто взаимодействует с предшественником

Как мы уже рассказывали, в середине февраля бывший городской голова Калуги и заместитель губернатора Николай Любимов возглавил Рязанскую область. Фонд «Петербургская политика» на днях рассказал о первых итогах деятельности новых глав регионов, назначенных президентом в начале года.

- Первый опыт работы назначенных в феврале врио губернаторов тоже заметно различается, - говорится в докладе. - В целом избегая как жесткой конфронтации с элитами, так и избыточного числа даваемых обязательств (чаще эта тема переносится на несколько месяцев – ожидаемого времени разработки некоей программы, стратегии или аудита), они с разной скоростью погружаются в местную проблематику.

По мнению экспертов, Любимов действует в подчеркнуто диалоговом режиме, провозгласив в качестве приоритета выслушивание всех точек зрения и ориентируясь на наработки из собственного муниципального опыта. При этом он единственный из «назначенцев», подчеркнуто взаимодействующий с предшественником: Олег Ковалев стал советником врио губернатора на общественных началах, и они иногда совместно участвуют в публичных мероприятиях.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество николай любимов

Еще новости из рубрики «Общество»

Калужский директор задолжал налогов на 3 миллиона 06.03.2017 16:20

7 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю 06.03.2017 15:51

В голосовании на нашем сайте 66% читателей выступили за сохранение продуктового рынка 06.03.2017 10:12

Раздутый скандал, или Как подставляют ритуальные агентства 03.03.2017 14:39

Лёд на Яченском водохранилище стал опасным для рыбаков 03.03.2017 11:35


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 22 марта, 19:00
Конкурс "Сладкая женщина"
Акула, ресторан
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 11 марта, 15:00
Занятие по изготовлению хлудневской игрушки
Дом мастеров
вс 12 марта, 12:00
Праздник для детей "Фиксики и эксперименты"
Трактир "Русские традиции"
сб 18 марта, 12:00
Музыкальное шоу "Мой маленький Пони"
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 16:00
Мастер-класс "Шоколадный бум"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)

Концерты

вт 07 марта, 19:00
Шоу-концерт скрипача Артема Реутова "ШТОРМ"
Филармония
чт 09 марта, 19:00
Концерт Владимира Винокура
Филармония
вт 07 марта, 21:00
Концерт группы Аркона
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 09 марта, 19:00
Концерт Братьев Радченко. "Юбилейный тур"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Зверопой
Логан
Любовь прет-а-порте
Золото
Блоги компаний

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сегодня 14:00
Новости компаний

Два интернета: «Ростелеком» делает домашний интернет мобильным

Калужским компаниям рассказали про HR-бренды

Носить с собой банк – это так легко!

Абоненты «МегаФона» увидят всё на телеканалах первыми

Новости Обнинска
Блоги

Броневичок - Широкоформатная ультрафиолетовая печать! Печать по фото на холстах. Печать на футболках и т.д.

Игорь Гудвин 04 мар 2017 07:49

Хорошая музыка - Поют коты

Viktorch1311 02 мар 2017 10:42

ЧК - Опять Шкода

Viktorch1311 27 фев 2017 09:18

Блог Amonra - Эротика

Amonra 23 фев 2017 07:50