7 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

На прошлой неделе показатели заболеваемости в Калужской области соответствовали сезонным значениям. Зарегистрирован 7371 случай острых респираторных вирусных инфекций и 24 - гриппа. Эпидемический порог не превышен ни в одной из возрастных групп.
В Калуге зарегистрировано 3277 случаев ОРВИ и 6 случаев гриппа. Показатель суммарной заболеваемости на 43% ниже пороговых значений.
Вирусологическая лаборатория «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области» выполнила 17 исследований. В одной пробе обнаружен вирус гриппа типа А (H3N2), в двухх - вирус гриппа типа В.
На прошлой неделе занятия приостанавливались в 26 классах 10 школ области: в Дзержинском, Кировском, Жуковском, Юхновском районах, а также в Обнинске. В Калуге было закрыто на карантин 18 классов в 6 школах. Полностью не учились две школы: в Кировском и Людиновском районах.
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