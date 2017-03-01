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Идущий в Крым калужанин преодолел уже 300 километров

01.03.2017 16:51 6 524 Елена Французова

Как мы писали, 20 февраля калужанин Владимир Кузин отправился пешком в Крым.

Нам удалось связаться с ним по телефону.

- Сейчас я нахожусь в Ельце, - рассказал Владимир. – Чувствую себя хорошо, когда иду по трассе, песни пою. За время пути со мной произошла одна неприятность - нога опухла в районе Лаптево. Ногу залечил, теперь бегаю.

За 9 дней своего путешествия Владимир преодолел чуть более 300 километров. До Крыма ему осталось ещё более 1000.

В среднем Владимир преодолевает за сутки по 45 километров. Долго в городах не задерживается. Исключение сделал для Ельца – остановился в хостеле на два дня. Через три дня планирует дойти до Воронежа. Здесь собирается провести несколько дней.

- Я впервые за время пути остановился в хостеле, до этого ночевал на улице: вешал гамак за остановками или у придорожных кафе, - рассказал путешественник. – В день на еду трачу 150-300 рублей. Когда иду по трассе, то питаюсь финиками и шоколадками. А в Ефремово меня догнали мои калужские друзья. Просто решили узнать, как у меня дела, заодно накормили супом.


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Тэги: общество владимир кузин

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