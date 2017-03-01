Молодёжный парламент собрался в новом составе

Во вторник, 28 декабря, состоялось первое заседание шестого созыва молодёжного парламента при Законодательном Собрании Калужской области.
С приветственным словом к юным активистам обратился председатель ЗСКО Виктор Гриб.
- Молодёжный парламент для многих из вас станет поворотным моментом в вашей судьбе. Опыт показывает, что впоследствии многие из вас займут руководящие посты в органах государственной власти.
Виктор Николаевич привёл наглядный пример, когда депутат Молодёжного парламента одного из первых созывов Илья Веселов недавно возглавил администрацию Боровского района.
- Я считаю, что важнейшей вашей задачей является координация работы с молодёжью на местах через Молодёжные советы и другие общественные организации, - отметил руководитель регионального парламента.
По его словам, Молодежные советы в районных центрах должны оставаться центром притяжения для молодых людей, и в этом большая роль взрослыми депутатами отводится как раз юным парламентариям.
Юных парламентариев поздравил и председатель комиссии по молодёжной политике Законодательного Собрания Александр Ефремов.
- Вы будете примером для своих коллег. Для тех, кто тоже хотел стать членом Молодёжного парламента, но им это не удалось, - отметил Александр Викторович. Он пожелал ребятам, чтобы в последующие два года они для себя приобрели новый опыт, а их работа пошла на благо Калужской области.
Новым председателем Молодежного парламента избрана Наталья Фрольцова из Ульяновского района. Девушка работала и в прошлом созыве. По её словам, работа её затянула и она решила попробовать свои силы и в этом созыве.
В работе юных парламентариев нового созыва Наталья прежде всего хочет сохранить преемственность, сохранить все хорошие традиции предшественников.
Парламент, хоть и молодёжный – орган законотворческий. В этом плане предлагается обратить внимание на правовой статус вэйперов. По мнению Натальи Фрольцовой, независимо от того, насколько он вреден, вэйпинг – это пропаганда курения.
- Дети смотрят на эти «дымящие паровозы» с восхищением, и берут с них пример, не понимая при этом сути. Поэтому, друзья, для нас это хорошая возможность сказать своё веское слово, – подытожила она.
Также Наталья планирует продолжать активное сотрудничество с Молодёжным парламентом при Государственной Думе РФ по реализации их проектов.
В частности, сейчас московскими коллегами предложен проект «Каждый день горжусь Россией!».
Юные депутаты шестого созыва продолжат акцию «Эстафета «Огонь победы». В 2016 году к калужанам – участникам этой акции присоединились ребята из Тульской и Орловской областей. Наталья Фрольцова надеется, что в 2017 году к «Огню Победы» присоединятся ещё больше регионов.
Перспективной она также считает работу в Интернете.
Планируется и модернизация официального сайта молодежного парламента.
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