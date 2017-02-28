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В избиркоме подвели итоги работы в прошлом году

28.02.2017 17:21 0 222
В избиркоме подвели итоги работы в прошлом году

28 февраля Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ принял участие в совещании с активом участковых избирательных комиссий. Были подведены итоги работы за прошедший год.

На выборы депутатов Государственной Думы 18 сентября 2016 года в областном центре на избирательные участки пришли 107,5 тысяч человек или 36,7 % избирателей. Активность избирателей Калуги на парламентских выборах 2016 была выше аналогичного показателя на региональных и муниципальных выборах 2015 года.

В период подготовки и проведения выборов 2016 года в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы, ставящей под сомнение результаты волеизъявления граждан или итоги голосования. Отдельные случаи сообщений о процедурных нарушениях при голосовании, как правило, не находили своего подтверждения и были основаны на  слабом знании избирательного законодательства.

В 2016 году был проведён цикл мероприятий, посвящённый 110-летию российского парламентаризма, велась масштабная работа по повышению правовой культуры и электоральной активности населения, в первую очередь молодых избирателей.

Отмечалась необходимость изменения границ избирательного участка № 1125 в микрорайоне Бушмановка в связи с активной жилищной застройкой и решения коммунальных проблем избирательного участка № 1111, расположенного в здании Калужского технологического колледжа.

– Одним из актуальных вопросов подготовки и проведения выборов является недостаточная электоральная активность наших избирателей, – подчеркнул Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, –  здесь необходимо находить резервы не только в работе участковых комиссий и работе государственных и муниципальных структур, но и вовлекать в информационно-разъяснительную деятельность руководителей различных организаций, учреждений и предприятий, депутатский корпус, актив территориальных общин, потому что выборы – общая для всех государственная задача и от правового сознания нашего общества во многом зависит авторитет принимаемых решений.

 


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Тэги: oбщество городская дума

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